Порядок денний після перевірки ТЦК: від чого залежить його затвердження

Уточнення даних співробітником ТЦК та СП. Фото ілюстративне

Під час перевірки військово-реєстраційних документів співробітники ТЦК та СП звіряють дані особи з інформацією з державного реєстру. Для цього можна пред’явити паперовий військово-реєстраційний документ або його електронну версію з QR-кодом. Сам факт перевірки не означає автоматичного направлення на військову службу. Однак виявлені порушення військового обліку або розбіжності в даних можуть стати підставою для подальших дій.

Залежно від обставин особі можуть вручити повістку з конкретною метою, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне".

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Де можуть перевірити документи

Перевірка військово-реєстраційних документів проводиться у передбачених законодавством місцях, зокрема за місцем проживання, роботи та в громадських місцях. Такі заходи також можливі на блокпостах і в пунктах пропуску через державний кордон. До складу груп оповіщення можуть входити представники ТЦК та СП, поліції, районних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.

Під час перевірки з’ясовується, чи перебуває особа на військовому обліку та чи відповідають її персональні та облікові дані інформації з реєстру. Представник ТЦК повинен назвати свої дані та пред’явити службове посвідчення. Для підтвердження обліку громадянин може використовувати військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі.

Що перевіряють під час процедури

Під час перевірки увагу звертають насамперед на такі відомості:

наявність військово-облікового документа;

перебування особи на військовому обліку;

відповідність персональних даних інформації в реєстрі;

наявність порушень правил військового обліку;

необхідність уточнення або оновлення облікових даних.

Якщо дані документа не збігаються з інформацією реєстру або виявлено порушення правил військового обліку, особі можуть вручити повістку. Її призначення визначається конкретною ситуацією: це може бути уточнення даних, постановка на військовий облік, проходження медичного огляду або призов на військову службу.

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Представники ТЦК окремо зазначають, що повістки мають різне призначення. Тому саме її вручення після перевірки не означає автоматичного призову. Якщо особа відмовляється отримати повістку, складається відповідний акт, а в разі відмови виконати вимогу з’явитися до ТЦК у передбаченому порядку подальші дії можуть здійснюватися за участю поліції.

При цьому розбіжність між паперовим документом та даними реєстру не означає автоматичного направлення на військову службу. Спочатку необхідно встановити причину невідповідності та визначити подальші дії відповідно до законодавства. Актуальність інформації про військовий облік при цьому має значення для подальшої взаємодії з ТЦК.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, для чого необхідно мати приписне посвідчення після того, як актуальна інформація відображається в "Резерв+".

Також Новини.LIVE повідомляли, що потрапити на прийом до ТЦК та СП можна за допомогою реєстрації в електронній черзі: як найпростіше це зробити.