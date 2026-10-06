Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Перевірка ТЦК: коли можуть вручити повістку

Перевірка ТЦК: коли можуть вручити повістку

Ua ru
6 жовтня 2026 21:41
Порядок денний після перевірки ТЦК: від чого залежить його затвердження
Уточнення даних співробітником ТЦК та СП. Фото ілюстративне

Під час перевірки військово-реєстраційних документів співробітники ТЦК та СП звіряють дані особи з інформацією з державного реєстру. Для цього можна пред’явити паперовий військово-реєстраційний документ або його електронну версію з QR-кодом. Сам факт перевірки не означає автоматичного направлення на військову службу. Однак виявлені порушення військового обліку або розбіжності в даних можуть стати підставою для подальших дій.

Залежно від обставин особі можуть вручити повістку з конкретною метою, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне".

Реклама

Де можуть перевірити документи

Перевірка військово-реєстраційних документів проводиться у передбачених законодавством місцях, зокрема за місцем проживання, роботи та в громадських місцях. Такі заходи також можливі на блокпостах і в пунктах пропуску через державний кордон. До складу груп оповіщення можуть входити представники ТЦК та СП, поліції, районних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.
Під час перевірки з’ясовується, чи перебуває особа на військовому обліку та чи відповідають її персональні та облікові дані інформації з реєстру. Представник ТЦК повинен назвати свої дані та пред’явити службове посвідчення. Для підтвердження обліку громадянин може використовувати військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі.

Що перевіряють під час процедури

Під час перевірки увагу звертають насамперед на такі відомості:

  • наявність військово-облікового документа;
  • перебування особи на військовому обліку;
  • відповідність персональних даних інформації в реєстрі;
  • наявність порушень правил військового обліку;
  • необхідність уточнення або оновлення облікових даних.

Якщо дані документа не збігаються з інформацією реєстру або виявлено порушення правил військового обліку, особі можуть вручити повістку. Її призначення визначається конкретною ситуацією: це може бути уточнення даних, постановка на військовий облік, проходження медичного огляду або призов на військову службу.

Читайте також:

Представники ТЦК окремо зазначають, що повістки мають різне призначення. Тому саме її вручення після перевірки не означає автоматичного призову. Якщо особа відмовляється отримати повістку, складається відповідний акт, а в разі відмови виконати вимогу з’явитися до ТЦК у передбаченому порядку подальші дії можуть здійснюватися за участю поліції.

При цьому розбіжність між паперовим документом та даними реєстру не означає автоматичного направлення на військову службу. Спочатку необхідно встановити причину невідповідності та визначити подальші дії відповідно до законодавства. Актуальність інформації про військовий облік при цьому має значення для подальшої взаємодії з ТЦК.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, для чого необхідно мати приписне посвідчення після того, як актуальна інформація відображається в "Резерв+".

Також Новини.LIVE повідомляли, що потрапити на прийом до ТЦК та СП можна за допомогою реєстрації в електронній черзі: як найпростіше це зробити.

мобілізація війна в Україні ТЦК та СП військовозобов'язані військово-обліковий документ
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації