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Главная ТЦК Проверка ТЦК в 2026 году: могут ли военкомы приехать на предприятие вне плана

Проверка ТЦК в 2026 году: могут ли военкомы приехать на предприятие вне плана

Ua ru
6 октября 2026 20:15
ТЦК и предприятия: в каком случае возможна внеплановая проверка
Проверка учетных документов. Фото иллюстративное

Отсутствие компании в первоначальном плане проверок воинского учета на 2026 год не означает, что контроль со стороны ТЦК и СП исключен на весь год. Законодательство предусматривает как плановые, так и внеплановые проверки предприятий. При этом для внепланового контроля действуют отдельные условия, предусмотренные Порядком организации и ведения воинского учета.

Они касаются предприятий, где есть забронированные военнообязанные или работники с мобилизационными распоряжениями. Кроме того, уже опубликованный план проверок может впоследствии изменяться, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на kadroland.

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Когда ТЦК может прийти вне плана

Согласно пункту 80 Порядка №1487, районные и городские ТЦК и СП могут проводить внеплановые проверки предприятий, на которых работают военнообязанные, забронированные на период мобилизации и военное время, а также лица, которым выданы мобилизационные распоряжения. Наличие работников из этих категорий имеет значение для возможности проведения внепланового контроля.

Если предприятие не осуществляет бронирование работников и среди его сотрудников нет военнообязанных, получивших мобилизационные распоряжения, проведение внеплановой проверки по указанному основанию Порядком №1487 не предусмотрено. В то же время компания может попасть под плановую проверку позднее, если соответствующие изменения будут внесены в утвержденный перечень.

План проверок могут изменить

Первоначальный список предприятий не является документом, который нельзя корректировать в течение года. На практике в планы могут вноситься изменения после их публикации, в том числе с добавлением предприятий, которых не было в первоначальной версии. Поэтому отсутствие компании в опубликованном на начало года перечне само по себе не гарантирует, что ее не будут проверять в дальнейшем.

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Предприятиям рекомендуется следить за актуальными версиями планов проверок и учитывать собственный статус работников, которые состоят на воинском учете. Возможность внепланового контроля при этом зависит от наличия предусмотренных законодательством оснований.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, надо ли военнообязанным украинцам хранить приписное удостоверение после перехода в мобильное приложение "Резерв+".

Также Новини.LIVE объяснили, что надо обязательно проверить перед подтверждением записи в ТЦК, которая была сделана с помощью электронной очереди. 

военный учет проверки война в Украине ТЦК и СП военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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