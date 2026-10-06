ТЦК та підприємства: у яких випадках можлива позапланова перевірка

Перевірка облікових документів. Ілюстративне фото

Відсутність компанії у початковому плані перевірок військового обліку на 2026 рік не означає, що контроль з боку ТЦК та СП виключений на весь рік. Законодавство передбачає як планові, так і позапланові перевірки підприємств. При цьому для позапланового контролю діють окремі умови, передбачені Порядком організації та ведення військового обліку.

Вони стосуються підприємств, де є заброньовані військовозобов’язані або працівники з мобілізаційними розпорядженнями. Окрім того, вже опублікований план перевірок може згодом змінюватися, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на kadroland.

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Коли ТЦК може прийти поза планом

Згідно з пунктом 80 Порядку № 1487, районні та міські ТЦК і СП можуть проводити позапланові перевірки підприємств, на яких працюють військовозобов’язані, заброньовані на період мобілізації та воєнний час, а також особи, яким видано мобілізаційні розпорядження. Наявність працівників із цих категорій має значення для можливості проведення позапланового контролю.

Якщо підприємство не здійснює бронювання працівників і серед його співробітників немає військовозобов’язаних, які отримали мобілізаційні розпорядження, проведення позапланової перевірки на зазначеній підставі Порядком № 1487 не передбачено. Водночас компанія може потрапити під планову перевірку пізніше, якщо відповідні зміни будуть внесені до затвердженого переліку.

План перевірок можуть змінити

Початковий перелік підприємств не є документом, який не можна коригувати протягом року. На практиці до планів можуть вноситися зміни після їх оприлюднення, зокрема шляхом додавання підприємств, яких не було у початковій версії. Тому відсутність компанії в опублікованому на початок року переліку сама по собі не гарантує, що її не перевірятимуть у подальшому.

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Підприємствам рекомендується стежити за актуальними версіями планів перевірок і враховувати власний статус працівників, які перебувають на військовому обліку. Можливість позапланового контролю при цьому залежить від наявності передбачених законодавством підстав.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, чи потрібно військовозобов’язаним українцям зберігати приписне посвідчення після переходу в мобільний додаток "Резерв+".

Також Новини.LIVE пояснили, що перед підтвердженням запису в ТЦК, який було зроблено за допомогою електронної черги, обов’язково потрібно перевірити його.