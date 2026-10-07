Чи можна не зупинятися на вимогу ТЦК під час повітряної тривоги

Людина прямує до мобільного укриття. Фото: УНІАН

Повітряна тривога сама по собі не звільняє водія від виконання законної вимоги уповноваженої особи. При цьому повноваження ТЦК та СП та поліції під час перевірки документів відрізняються. Чинний порядок мобілізації дозволяє військовим комісарам і поліцейським перевіряти військово-реєстраційні документи у чоловіків віком від 18 до 60 років у певних місцях. Однак із цих норм не випливає, що будь-який співробітник ТЦК може самостійно зупинити автомобіль на дорозі.

У такій ситуації важливо враховувати, хто саме подає вимогу про зупинку і на якій підставі, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Коли водій повинен зупинитися

Правила дорожнього руху передбачають обов’язок водія виконати законну вимогу поліцейського щодо зупинки транспортного засобу. Окремо постанова Кабміну № 560 визначає повноваження представників ТЦК під час перевірки військово-реєстраційних документів. Така перевірка може проводитися за місцем проживання, роботи, навчання, у громадських місцях, на блокпостах та в інших передбачених порядком місцях.

Сам факт перебування співробітника ТЦК біля дороги не означає, що він має загальне право зупинити будь-який автомобіль. Якщо ж вимога надходить від уповноваженого поліцейського або зупинка відбувається в рамках встановленого режиму на блокпості, водій повинен враховувати відповідні законні вимоги. Під час перевірки військовий комісар зобов’язаний назвати свої дані, посаду та пред’явити службове посвідчення.

Що змінюється під час тривоги

У чинних нормах немає положення, згідно з яким оголошення повітряної тривоги автоматично скасовує законну вимогу щодо зупинки автомобіля. Водночас правила цивільної безпеки вимагають враховувати реальну загрозу повітряного нападу та шукати укриття в разі небезпеки. З вересня 2026 року система оповіщення додатково передбачає різні рівні загрози, зокрема жовтий і червоний, однак сама по собі така диференціація не скасовує повноваження уповноважених органів щодо перевірки документів.

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Якщо під час перевірки виявлено порушення правил військового обліку або розбіжність даних військово-облікового документа з відомостями реєстру, уповноважений представник може запропонувати військовозобов’язаному звернутися до ТЦК для уточнення даних, постановки на облік або проходження медичного огляду. У такому випадку оформлюється та вручається повістка. У разі відмови від її отримання складається відповідний акт.

При цьому повітряна тривога не робить будь-яку зупинку автомобіля законною і не позбавляє водія права дбати про власну безпеку. Якщо вимогу висуває співробітник ТЦК, має значення наявність у нього відповідних повноважень, а при зупинці поліцією — передбачена законом підстава. Тому універсального правила «під час тривоги можна не зупинятися» немає: необхідно оцінювати конкретну ситуацію, місце зупинки та повноваження посадової особи.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, чи можуть представники ТЦК та СП приїхати на підприємство в рамках позапланової перевірки облікових документів.

Також Новини.LIVE повідомляли, що важливо знати перед записом на прийом у ТЦК через електронну чергу. Неправильно обраний пункт може вимагати повторного запису на іншу дату.