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Головна ТЦК Ексспівробітник ТЦК та депутат стали фігурантами однієї кримінальної справи

Ексспівробітник ТЦК та депутат стали фігурантами однієї кримінальної справи

Ua ru
8 жовтня 2026 19:24
Експосадовця ТЦК судитимуть за платне зняття громадян з обліку
Правоохоронці під час операції. Фото: СБУ

Кримінальне провадження проти колишнього посадовця районного ТЦК та депутата селищної ради Житомирської області передано до суду. Обидва фігуранти були причетні до спроб видалити відомості про розшук військовозобов’язаного з системи військового обліку. Колишній військовий комісар, за версією правоохоронців, отримав за такі дії 40 тисяч гривень.

Депутат, як стверджує слідство, оцінив свою допомогу в 700 доларів і додатково обіцяв щомісяця впливати на ситуацію з військовим обліком та мобілізаційними заходами, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Нацполіцію Житомирської області.

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У чому звинувачують ексспівробітника ТЦК

Слідство вважає, що тодішній виконувач обов’язків начальника одного з відділів районного ТЦК погодився допомогти знайомому військовозобов’язаному прибрати позначку "розшук" із системи "Оберіг". Спочатку за це нібито попросили 1000 доларів, однак згодом суму змінили на 40 тисяч гривень. Гроші, за даними поліції, фігурант отримав під час зустрічі на автозаправній станції в Житомирі, після чого його затримали.

Під час обшуків правоохоронці виявили гроші та службову документацію, а за місцем проживання колишнього посадовця ТЦК — понад 50 патронів калібру 5,45 мм. Його дії кваліфікували за ч. 1 ст. 368 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

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У схемі опинився й депутат

За версією слідства, окрему винагороду за сприяння військовозобов’язаному запропонував депутат однієї з селищних рад області. За 700 доларів він нібито обіцяв вплинути на знайомого співробітника ТЦК і домогтися зняття відмітки про розшук. За даними правоохоронців, депутат говорив про можливість за таку саму суму щомісяця не допускати дій щодо розшуку, оповіщення та доставки чоловіка до ТЦК. Після контакту з посадовою особою відомості про розшук військовозобов’язаного перестали відображатися в системі обліку.

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Дії депутата кваліфіковано за ч. 2 ст. 369-2 КК України — зловживання впливом. Досудове розслідування проводили співробітники поліції Житомирської області спільно з СБУ під процесуальним керівництвом спеціалізованої прокуратури у сфері оборони. Слідство завершено, матеріали направлено до суду. Вину фігурантів має встановити суд, оскільки викладені обставини є позицією сторони обвинувачення.

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Нагадаємо, Новини.LIVE цитували Дмитра Лубінця, який назвав кількість скарг на дії ТЦК та СП, що надійшли до Офісу Омбудсмена.

Також Новини.LIVE писали про те, чи повинні українці зупинятися на вимогу співробітників ТЦК під час повітряної тривоги.

СБУ мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані Нацполіція
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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