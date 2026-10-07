Лубінець назвав кількість скарг на ТЦК у 2026 році

Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Від початку 2026 року до Офісу омбудсмана надійшло понад 5 800 звернень щодо ймовірно незаконних дій працівників ТЦК та СП. За весь 2025 рік таких скарг було трохи більше ніж 6 000. Омбудсман Дмитро Лубінець також заявив про нову тенденцію, пов’язану з діями працівників ТЦК.

Про це Дмитро Лубінець розповів в ефірі День.LIVE у середу, 7 жовтня.

Реклама

Скільки скарг на дії ТЦК отримав омбудсман

За словами Дмитра Лубінця, від початку року Офіс омбудсмана отримав понад 5 800 звернень щодо ймовірно незаконних дій працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Для порівняння, протягом усього 2025 року кількість таких звернень була трохи більшою за 6 000.

Серед порушень, на які скаржаться громадяни, омбудсман назвав застосування сили, вилучення телефонів, незаконне обмеження свободи та формальне проходження військово-лікарської комісії.

Читайте також:

Лубінець заявив про нову тенденцію у діях ТЦК

Останніми місяцями, за словами омбудсмана, з’явилися нові повідомлення про ймовірні порушення. Йдеться, зокрема, про випадки, коли працівники ТЦК нібито заходять до приватних приміщень та силоміць виводять звідти людей.

Лубінець зазначив, що за кожним таким випадком Офіс омбудсмана звертається до правоохоронних органів. Він також навів кількість кримінальних проваджень, відкритих за матеріалами його відомства у вересні.

"По кожному випадку ми звертаємося до правоохоронних органів. Тільки за вересень за нашими матеріалами відкрито 20 кримінальних проваджень", — наголосив омбудсман.

Окремо Лубінець закликав забезпечити постійну відеофіксацію у приміщеннях ТЦК та використання бодікамер. Також він виступив за те, щоб мобілізовані мали можливість повідомити своїх рідних про місцеперебування.

Новини.LIVE інформували, що Дмитро Лубінець заявив, що працівникам ТЦК заборонено застосовувати фізичну силу, погрожувати людям та забирати їхні особисті речі. Водночас вони мають право перевіряти військово-облікові документи, вручати повістки та направляти людей на ВЛК. Під час мобілізації також мають враховувати стан здоров’я людини та законні підстави для відстрочки.

Новини.LIVE також писали, що Дмитро Лубінець відреагував на відео, де люди у військовій та цивільній формі проникають до приватного будинку на Хмельниччині. Омбудсман направив лист до Офісу Генерального прокурора, щоб встановити обставини події та причетних осіб. Він заявив, що незаконне проникнення до житла може містити ознаки кримінального правопорушення та має отримати правову оцінку.