Лубинец назвал количество жалоб на ТЦК в 2026 году

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

С начала 2026 года в Офис омбудсмена поступило более 5 800 обращений в связи с предположительно незаконными действиями сотрудников ТЦК и СП. За весь 2025 год таких жалоб было чуть более 6 000. Омбудсмен Дмитрий Лубинец также заявил о новой тенденции, связанной с действиями сотрудников ТЦК.

Об этом Дмитрий Лубинец рассказал в эфире День.LIVE в среду, 7 октября.

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Сколько жалоб на действия ТЦК получил омбудсман

По словам Дмитрия Лубинца, с начала года Офис омбудсмена получил более 5 800 обращений относительно предположительно незаконных действий сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Для сравнения: за весь 2025 год количество таких обращений составило чуть более 6 000.

Среди нарушений, на которые жалуются граждане, омбудсмен назвал применение силы, изъятие телефонов, незаконное ограничение свободы и формальное прохождение военно-врачебной комиссии.

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Лубинец заявил о новой тенденции в действиях ТЦК

В последние месяцы, по словам омбудсмена, появились новые сообщения о возможных нарушениях. Речь идет, в частности, о случаях, когда сотрудники ТЦК якобы заходят в частные помещения и силой выводят оттуда людей.

Лубинец отметил, что по каждому такому случаю Офис омбудсмена обращается в правоохранительные органы. Он также привел количество уголовных дел, возбужденных по материалам его ведомства в сентябре.

"По каждому случаю мы обращаемся в правоохранительные органы. Только за сентябрь по нашим материалам возбуждено 20 уголовных дел", — подчеркнул омбудсман.

Отдельно Лубинец призвал обеспечить постоянную видеофиксацию в помещениях ТЦК и использование бодикамер. Также он выступил за то, чтобы мобилизованные имели возможность сообщить своим родным о месте нахождения.

Новини.LIVE сообщали, что Дмитрий Лубинец заявил, что сотрудникам ТЦК запрещено применять физическую силу, угрожать людям и забирать их личные вещи. В то же время они имеют право проверять военно-учетные документы, вручать повестки и направлять людей на ВЛК. Во время мобилизации также должны учитываться состояние здоровья человека и законные основания для отсрочки.

Новини.LIVE также писали, что Дмитрий Лубинец отреагировал на видео, где люди в военной и гражданской форме проникают в частный дом в Хмельницкой области. Омбудсман направил письмо в Офис Генерального прокурора с просьбой установить обстоятельства происшествия и причастных лиц. Он заявил, что незаконное проникновение в жилище может содержать признаки уголовного правонарушения и должно получить правовую оценку.