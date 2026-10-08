Які помилки у військовому обліку можуть дорого коштувати роботодавцю

Бронювання співробітників через "Резерв+". Фото: УНІАН

Роботодавцям доводиться враховувати одразу кілька вимог під час ведення військового обліку та оформлення бронювання співробітників. Помилки в документах або розподілі обов’язків можуть призвести до суперечок із ТЦК та судових розглядів. Окреме значення має те, хто саме на підприємстві відповідає за військовий облік та взаємодію з територіальним центром.

Судові рішення також показують, що в разі виникнення спору оцінюються конкретні документи та повноваження посадових осіб, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на адвоката Вікторію Поліщук.

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Хто відповідає за військовий облік

На підприємстві має бути призначена посадова особа, відповідальна за ведення військового обліку, а відомості про її призначення або звільнення необхідно передавати до ТЦК. Роботодавець також зобов’язаний дотримуватися передбачених законодавством процедур під час зміни даних працівників, їхнього прийняття на роботу та звільнення, а також у разі отримання ними повісток до Центру. Під час перевірки можуть вивчатися накази щодо організації військового обліку та бронювання, списки персонального обліку, документи про звірку даних та матеріали, що підтверджують інформування працівників.

При цьому відповідальність за порушення не обов’язково несе керівник підприємства. У судовій практиці вже розглядалися ситуації, коли обов’язки щодо військового обліку офіційно були покладені на іншого працівника. У справі № 686/12642/26 суд дійшов висновку, що за таких обставин притягнення директора до відповідальності вимагає окремого обґрунтування.

Що важливо знати про бронювання

Процедура бронювання регулюється Порядком № 76. Для роботодавців мають значення як статус критично важливого підприємства, так і дотримання встановлених вимог до співробітників, яких включають до відповідних списків. Бронювання оформляється керівником підприємства через "Дію", а відомості передаються до відповідного державного реєстру.

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Під час перевірки роботодавцю важливо мати підтвердження не тільки самого бронювання, але й правильності ведення військового обліку.

До основних питань належать:

наявність наказів та призначеного відповідального за військовий облік;

актуальність списків персонального обліку;

проведення передбаченої звірки даних із ТЦК;

своєчасне інформування про прийом та звільнення військовозобов’язаних;

наявність документів, що підтверджують оформлення та дійсність бронювання.

Окремі правила діють для підприємств оборонно-промислового комплексу та інших організацій, що мають відповідний статус. Для деяких працівників із порушеннями військового обліку передбачена можливість тимчасового бронювання строком до 45 календарних днів для врегулювання відповідних питань.

Що показує судова практика

Суди під час розгляду спорів звертають увагу на конкретні обставини: хто відповідав за військовий облік, які документи перебували у підприємства та ТЦК, а також чи були законні підстави для прийнятих рішень. Наявність чинної броні також має значення при оцінці законності мобілізації працівника. Тому роботодавцю недостатньо лише оформити бронь, необхідно підтримувати в актуальному стані весь комплекс документів військового обліку.

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