Доброволець обрав медбат, але через ТЦК опинився у штурмовій бригаді

Підготовка українських військовослужбовців. Фото: УНІАН

Історія з 25-річним мешканцем Одеси набула розголосу після заяви народного депутата Олексія Гончаренка. За його словами, чоловік самостійно обрав Перший окремий медичний батальйон і підготував документи для вступу на службу. Перед поїздкою на військово-лікарську комісію він звільнився з роботи та скасував бронювання. По дорозі його затримали представники Приморського районного ТЦК Одеси.

Після цього добровольця направили в іншу військову частину, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на народного депутата України Олексія Гончаренка.

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Що сталося з добровольцем

Йдеться про Гліба Кучму, який мав намір служити оператором наземного роботизованого комплексу в обраному ним медичному батальйоні. Чоловік отримав рекомендаційний лист від підрозділу та запис на ВЛК в іншому місті. Для оформлення служби він, як стверджує депутат, відмовився від бронювання та припинив трудові відносини з оборонним підприємством.

Подальші обставини депутат описує зі слів людей, які звернулися до нього по допомогу. Кучма прямував на вокзал, маючи квиток на поїзд, однак по дорозі, за твердженням Гончаренка, його зупинили співробітники ТЦК. Нардеп також заявив, що представників рекрутингового центру та військової частини не вислухали, а чоловіка згодом відправили до однієї зі штурмових бригад.

Депутат вимагає пояснень

Гончаренко заявив, що має намір домогтися розгляду цієї ситуації на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Для цього депутат хоче викликати керівництво Приморського районного ТЦК і отримати пояснення щодо обставин затримання та подальшого розподілу військовослужбовця.

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Окремо нардеп послався на розпорядження начальника Генерального штабу від 30 вересня, яке, за його словами, встановлює порядок дій щодо громадян, які самостійно вступають на військову службу через центри рекрутингу. При цьому повний текст документа у відкритому доступі не оприлюднено, тому твердження про конкретні порушення потребують офіційної перевірки.

Остаточні обставини ще належить встановити

У опублікованому повідомленні йдеться саме про позицію народного депутата та викладені ним обставини. Підтверджень з боку Приморського районного ТЦК, рекрутингового центру або обраного добровольцем підрозділу в наданих матеріалах немає. Тому твердження про незаконність дій співробітників ТЦК поки що не можна вважати встановленим фактом. Рішення щодо подальших дій та оцінки ситуації має ухвалюватися після отримання пояснень від усіх учасників.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали про те, що в ТЦК відмовили у виплаті 15 млн родині загиблого військовослужбовця, але суд став на бік позивача.

Також Новини.LIVE повідомляли, чим закінчився розгляд справи з адміністратором каналу в Telegram, де публікувалися дані про переміщення співробітників ТЦК містом.