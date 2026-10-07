Доброволец выбрал медбат, но из-за ТЦК оказался в штурмовой бригаде

Подготовка украинских военнослужащих. Фото: УНИАН

История с 25-летним жителем Одессы получила огласку после заявления народного депутата Алексея Гончаренко. По его словам, мужчина самостоятельно выбрал Первый отдельный медицинский батальон и подготовил документы для поступления на службу. Перед поездкой на военно-врачебную комиссию он уволился с работы и снял бронирование. По дороге его задержали представители Приморского районного ТЦК Одессы.

После этого добровольца направили в другую воинскую часть, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на нардепа Украина Алексея Гончаренко.

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Что произошло с добровольцем

Речь идет о Глебе Кучме, который намеревался служить оператором наземного роботизированного комплекса в выбранном им медицинском батальоне. Мужчина получил рекомендательное письмо от подразделения и запись на ВВК в другом городе. Для оформления службы он, как утверждает депутат, отказался от бронирования и прекратил трудовые отношения с оборонным предприятием.

Дальнейшие обстоятельства депутат описывает со слов людей, обратившихся к нему за помощью. Кучма направлялся на вокзал, имея билет на поезд, однако по пути, по утверждению Гончаренко, его остановили сотрудники ТЦК. Нардеп также заявил, что представителей рекрутингового центра и воинской части не услышали, а мужчину в дальнейшем отправили в одну из штурмовых бригад.

Депутат потребовал объяснений

Гончаренко заявил, что намерен добиваться рассмотрения этой ситуации на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады. Для этого депутат хочет вызвать руководство Приморского районного ТЦК и получить объяснения относительно обстоятельств задержания и последующего распределения военнослужащего.

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Отдельно нардеп сослался на распоряжение начальника Генерального штаба от 30 сентября, которое, по его словам, устанавливает порядок действий в отношении граждан, самостоятельно поступающих на военную службу через центры рекрутинга. При этом содержание документа в полном объеме в открытом доступе не представлено, поэтому утверждения о конкретных нарушениях требуют официальной проверки.

Окончательные обстоятельства еще предстоит установить

В опубликованном сообщении речь идет именно о позиции народного депутата и изложенных им обстоятельствах. Подтверждений со стороны Приморского районного ТЦК, рекрутингового центра или выбранного добровольцем подразделения в представленных материалах нет. Поэтому утверждения о незаконности действий сотрудников ТЦК пока нельзя считать установленным фактом. Решение о дальнейших действиях и оценке ситуации должно приниматься после получения объяснений всех участников.

Напомним, ранее Новини.LIVE писали о том, что в ТЦК отказали в выплате 15 млн семье погибшего военнослужащего, но суд принял сторону истца.

Также Новини.LIVE сообщали, чем закончилось разбирательство с администратором канала в Telegram, где публиковались данные о перемещении сотрудников ТЦК по городу.