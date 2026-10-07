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ТЦК отказал детям погибшего военного в выплате 15 млн евро

Ua ru
7 октября 2026 20:45
ТЦК отказал в выплате 15 млн семье погибшего военного: что решил суд
Автомобиль, который эвакуирует тела павших защитников. Фото иллюстративное

Вопрос о принятии документов на государственную помощь стал предметом спора между детьми погибшего военнослужащего и территориальным центром комплектования. Запорожский окружной административный суд признал противоправным отказ ТЦК рассматривать заявления четырех детей. Основанием для отказа центр назвал место регистрации заявителей и форму поданных документов.

Суд установил, что действующий порядок не требует обращаться исключительно в ТЦК по месту прописки, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Единый государственный реестр досудебных решений. 

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Из-за чего возник спор

Как установил суд, 19 апреля 2026 года в интересах четырех детей были оформлены заявления на получение единовременной денежной помощи после гибели их отца во время военной службы. Документы вместе с заявлениями представитель направил в районный ТЦК ценным письмом. Речь шла о помощи, предусмотренной для членов семей погибших военнослужащих в период действия военного положения.

Еще 29 апреля ТЦК направил четыре отдельных отказа. В качестве причин указали несоответствие заявлений установленной форме и обращение не в тот территориальный центр. Эти решения дети погибшего военнослужащего оспорили в административном суде.

Что установил суд

Изучив обстоятельства дела, инстанция пришла к выводу, что требование обращаться исключительно по месту регистрации не соответствует Порядку №45, утвержденному приказом Министерства обороны Украины. Документ предусматривает возможность обращения членов семьи погибшего военнослужащего в районный или городской ТЦК независимо от места регистрации.

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Суд также установил, что представленные заявления соответствовали предусмотренной форме. После получения документов ТЦК должен оформить материалы и в установленный срок передать их в областной центр для дальнейшего рассмотрения. При отсутствии отдельных документов порядок предусматривает принятие мер для их получения, а не автоматический отказ в приеме заявления.

Речь пока не идет о самой выплате

По итогам рассмотрения дела суд полностью удовлетворил иск и признал отказ ТЦК противоправным. Орган обязали принять документы четырех детей, оформить их в соответствии с установленной процедурой и направить материалы дальше. При этом решение суда не означает, что выплата в размере 15 млн гривен уже назначена.

В данном случае суд рассматривал именно законность отказа ТЦК принять заявления и продолжить их оформление. Вопрос о праве каждого заявителя на часть единовременной помощи должен решаться после прохождения предусмотренной процедуры проверки документов и установления всех необходимых обстоятельств. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Напомним, Новини.LIVE писали о резонансном судебном деле, в котором обвинение получила администратор канала в социальной сети, где публиковались данные о передвижении ТЦК. 

Также Новини.LIVE сообщали, что военнообязанные украинцы должны обязательно проверить перед подтверждением вызова в ТЦК в порядке электронной очереди. 

суд эвакуация война в Украине ТЦК и СП погибшие
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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