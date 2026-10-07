ТЦК и суды: какие решения изменились в начале октября

Образец военно-учетного документа в Украине. Фото иллюстративное

В начале октября апелляционные суды рассмотрели несколько споров, связанных с воинским учетом, штрафами ТЦК и выплатами военнослужащим. Одно из решений касалось исключения женщины из воинского учета после юридически оформленного изменения пола. В другом деле суд подтвердил право военного на получение более 291 тысячи гривен после пересмотра ВВК степени тяжести ранения.

Еще два постановления ТЦК о штрафах по 17 тысяч гривен были отменены судами, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

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Какие решения приняли по воинскому учету

Отдельно апелляционные инстанции рассмотрели вопросы подсудности споров с ТЦК и перерасчета пенсии военного пенсионера. Во втором апелляционном административном суде рассмотрели дело, в рамках которого женщина обратилась в ТЦК с требованием изменить сведения в реестре "Оберіг" и исключить ее из воинского учета после изменения пола с мужского на женский. Апелляция отменила решение суда первой инстанции и обязала ТЦК исключить истицу из учета, учитывая оформленные изменения персональных документов и отсутствие оснований для ее дальнейшего пребывания на учете военнообязанных.

Еще один спор касался военнослужащего, получившего ранение под Роботино в сентябре 2023 года. Первоначальное заключение ВЛК определяло травму как легкую, однако в апреле 2025 года гарнизонная ВЛК отнесла ее к тяжелым и связанным с защитой Украины. Суд подтвердил право военного на доплату за соответствующий период, а сумма недополученных средств превысила 291 тысячу гривен.

В каких случаях отменили штрафы ТЦК

В третьем деле суд отменил штраф в 17 тысяч гривен, поскольку в повестке причиной вызова было указано только "для уточнения данных", без конкретизации предусмотренного законом основания. В еще одном кейсе постановление о таком же штрафе также отменили: ТЦК не указал, какие именно учетные сведения гражданин не обновил и почему их нельзя было получить через электронное взаимодействие государственных реестров. Вместе с тем по делу №490/3137/26 решение в пользу ТЦК осталось в силе: суд установил личную явку гражданина, его заявление о признании нарушения и отсутствие электронного военно-учетного документа на момент проверки.

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Отдельные споры касались не самих штрафов. В деле №280/7284/26 апелляционный суд определил, что спор относительно обращения ТЦК в полицию для доставления гражданина относится к юрисдикции окружного административного суда. Еще в одном деле суд указал, что Пенсионный фонд не должен возвращать заявление военного пенсионера из-за отсутствия расчета выслуги лет, а обязан самостоятельно запросить необходимые сведения у ТЦК и СП.

Напомним, Новини.LIVE сообщали о тонкостях взаимодействия с представителями ТЦК во время воздушной тревоги и угрозы обстрелов.

Также Новини.LIVE писали о резонансном судебном деле, где обвиняемой стала администратор Telegram-канала, в котором указывалось местоположение сотрудников ТЦК и СП.