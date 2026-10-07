ТЦК та суди: які рішення змінилися на початку жовтня

Зразок військово-реєстраційного документа в Україні. Ілюстративне фото

На початку жовтня апеляційні суди розглянули кілька спорів, пов’язаних із військовим обліком, штрафами ТЦК та виплатами військовослужбовцям. Одне з рішень стосувалося виключення жінки з військового обліку після юридично оформленої зміни статі. В іншій справі суд підтвердив право військовослужбовця на отримання понад 291 тисячі гривень після перегляду ВВК ступеня тяжкості поранення.

Ще дві постанови ТЦК про штрафи у розмірі 17 тисяч гривень були скасовані судами, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Судово-юридичну газету".

Реклама

Які рішення ухвалили щодо військового обліку

Окремо апеляційні інстанції розглянули питання підсудності спорів із ТЦК та перерахунку пенсії військового пенсіонера. У другому апеляційному адміністративному суді розглянули справу, в рамках якої жінка звернулася до ТЦК з вимогою змінити відомості в реєстрі "Оберіг" та виключити її з військового обліку після зміни статі з чоловічої на жіночу. Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та зобов’язав ТЦК виключити позивачку з обліку, з огляду на оформлені зміни в особистих документах та відсутність підстав для її подальшого перебування на обліку військовозобов’язаних.

Ще один спір стосувався військовослужбовця, який отримав поранення під Роботиним у вересні 2023 року. Початковий висновок ВЛК визначав травму як легку, проте у квітні 2025 року гарнізонна ВЛК віднесла її до тяжких і пов’язаних із захистом України. Суд підтвердив право військовослужбовця на доплату за відповідний період, а сума недоотриманих коштів перевищила 291 тисячу гривень.

У яких випадках скасували штрафи ТЦК

У третій справі суд скасував штраф у розмірі 17 тисяч гривень, оскільки у повістці причиною виклику було вказано лише "для уточнення даних", без конкретизації передбаченої законом підстави. У ще одному випадку постанову про такий самий штраф також скасували: ТЦК не вказав, які саме облікові відомості громадянин не оновив і чому їх не можна було отримати через електронну взаємодію державних реєстрів. Разом з тим у справі № 490/3137/26 рішення на користь ТЦК залишилося в силі: суд встановив особисту явку громадянина, його заяву про визнання порушення та відсутність електронного військово-облікового документа на момент перевірки.

Читайте також:

Окремі спори стосувалися не самих штрафів. У справі № 280/7284/26 апеляційний суд визначив, що спір щодо звернення ТЦК до поліції для доставки громадянина належить до юрисдикції окружного адміністративного суду. Ще в одній справі суд вказав, що Пенсійний фонд не повинен повертати заяву військового пенсіонера через відсутність розрахунку вислуги років, а зобов’язаний самостійно запросити необхідні відомості у ТЦК та СП.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли про тонкощі взаємодії з представниками ТЦК під час повітряної тривоги та загрози обстрілів.

Також Новини.LIVE писали про резонансну судову справу, де обвинуваченою стала адміністраторка Telegram-каналу, в якому вказувалося місцезнаходження співробітників ТЦК та СП.