Тюремне ув’язнення за дані про мобілізацію: українка отримала 5 років за інформацію про ТЦК

Співробітники правоохоронних органів слухають інструктаж. Фото: Національна поліція України

Судова справа на Прикарпатті завершилася винесенням вироку жінці, яка адмініструвала відкриту Telegram-групу з повідомленнями про проведення мобілізаційних заходів. У матеріалах справи зазначено, що користувачі надсилали туди відомості про місця, час та адреси, де перебували представники відповідних підрозділів. Йшлося не про одну публікацію, а про систематичне поширення такої інформації протягом серпня та вересня 2024 року.

Жінку звинуватили за частиною першою статті 114-1 Кримінального кодексу України, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Єдиний державний реєстр досудових рішень.

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Як працювала група

Згідно з матеріалами справи № 938/1407/24, адміністраторка організувала можливість для учасників самостійно надсилати до групи текстові повідомлення, фотографії, аудіо та відео. Публікації містили інформацію про проведення мобілізаційних заходів у населених пунктах Білоберезської громади Верховинського району. Суд окремо врахував роль жінки в налаштуванні ресурсу та зборі подібних повідомлень від користувачів.

Обвинувачена повністю визнала свою провину та уклала з прокурором угоду про визнання вини. Верховинський районний суд 12 грудня 2024 року затвердив цю угоду та призначив покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Одночасно суд встановив випробувальний термін тривалістю один рік і шість місяців.

Що постановив суд

Протягом випробувального терміну жінка мала виконувати покладені судом обов’язки, зокрема з’являтися в органі пробації та повідомляти про зміну місця проживання чи роботи. Крім того, суд постановив конфіскувати телефон Redmi 12 та SIM-картки, які фігурували в матеріалах справи. Кваліфікація за частиною першою статті 114-1 КК України передбачає відповідальність за перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань у особливий період.

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Призначені судом п’ять років позбавлення волі не означали фактичного направлення жінки до установи виконання покарань. Від відбування покарання її звільнили з випробувальним терміном на один рік і шість місяців. Рішення стосувалося саме адміністрування ресурсу та систематичного поширення відомостей про проведення мобілізаційних заходів.

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