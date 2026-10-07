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Главная ТЦК Администратор Telegram группы получила пять лет за данные о ТЦК

Администратор Telegram группы получила пять лет за данные о ТЦК

Ua ru
7 октября 2026 19:25
Тюрьма за данные о мобилизации: украинка получила 5 лет за информацию о ТЦК
Сотрудники правоохранительных органов слушают инструктаж. Фото: Нацполиция Украины

Судебное дело на Прикарпатье завершилось приговором для женщины, которая администрировала открытую Telegram-группу с сообщениями о проведении мобилизационных мероприятий. В материалах производства указано, что пользователи передавали туда сведения о местах, времени и адресах, где находились представители соответствующих подразделений. Речь шла не об одной публикации, а о систематическом распространении такой информации в течение августа и сентября 2024 года.

Женщину обвинили по части первой статьи 114-1 Уголовного кодекса Украины, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Единый государственный реестр досудебных решений. 

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Как работала группа

Согласно материалам дела №938/1407/24, администратор организовала возможность для участников самостоятельно отправлять в группу текстовые сообщения, фотографии, аудио и видео. Публикации содержали данные о проведении мобилизационных мероприятий в населенных пунктах Белоберезской громады Верховинского района. Суд отдельно учел роль женщины в настройке ресурса и сборе подобных сообщений от пользователей.

Обвиняемая полностью признала свою вину и заключила с прокурором соглашение о признании виновности. Верховинский районный суд 12 декабря 2024 года утвердил это соглашение и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы. Одновременно суд установил испытательный срок продолжительностью один год и шесть месяцев.

Что постановил суд

На период испытательного срока женщина должна была выполнять возложенные судом обязанности, в частности появляться в органе пробации и сообщать об изменении места жительства или работы. Кроме того, суд постановил конфисковать телефон Redmi 12 и SIM-карты, которые фигурировали в материалах дела. Квалификация по части первой статьи 114-1 УК Украины предусматривает ответственность за препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период.

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Назначенные судом пять лет лишения свободы не означали фактического направления женщины в учреждение исполнения наказаний. От отбывания наказания ее освободили с испытанием на один год и шесть месяцев. Решение касалось именно администрирования ресурса и систематического распространения сведений о проведении мобилизационных мероприятий

Напомним, Новини.LIVE писали о том, имеют ли сотрудники ТЦК право останавливать людей для проверки документов во время воздушной тревоги. 

Также Новини.LIVE сообщали о том, зачем при наличии приложения "Резерв+" нужно приписное удостоверение личности. 

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Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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