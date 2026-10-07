ТЦК відмовив у виплаті 15 млн родині загиблого військового: що вирішив суд

Автомобіль, яким евакуюють тіла загиблих захисників. Ілюстративне фото

Питання щодо прийняття документів на отримання державної допомоги стало предметом суперечки між дітьми загиблого військовослужбовця та територіальним центром комплектування. Запорізький окружний адміністративний суд визнав протиправним відмову ТЦК розглядати заяви чотирьох дітей. Підставою для відмови центр назвав місце реєстрації заявників та форму поданих документів.

Суд встановив, що чинний порядок не вимагає звертатися виключно до ТЦК за місцем прописки, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Єдиний державний реєстр досудових рішень.

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Через що виник спір

Як встановив суд, 19 квітня 2026 року в інтересах чотирьох дітей було оформлено заяви на отримання одноразової грошової допомоги після загибелі їхнього батька під час військової служби. Документи разом із заявами представник надіслав до районного ТЦК цінним листом. Йшлося про допомогу, передбачену для членів сімей загиблих військовослужбовців у період дії воєнного стану.

Ще 29 квітня ТЦК надіслав чотири окремі відмови. Серед причин вказали невідповідність заяв встановленій формі та звернення не до того територіального центру. Ці рішення діти загиблого військовослужбовця оскаржили в адміністративному суді.

Що встановив суд

Вивчивши обставини справи, інстанція дійшла висновку, що вимога звертатися виключно за місцем реєстрації не відповідає Порядку № 45, затвердженому наказом Міністерства оборони України. Документ передбачає можливість звернення членів сім’ї загиблого військовослужбовця до районного або міського ТЦК незалежно від місця реєстрації.

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Суд також встановив, що подані заяви відповідали передбаченій формі. Після отримання документів ТЦК повинен оформити матеріали та у встановлений термін передати їх до обласного центру для подальшого розгляду. У разі відсутності окремих документів порядок передбачає вжиття заходів для їх отримання, а не автоматичну відмову в прийнятті заяви.

Поки що мова не йде про саму виплату

За підсумками розгляду справи суд повністю задовольнив позов і визнав відмову ТЦК протиправною. Орган зобов’язали прийняти документи чотирьох дітей, оформити їх відповідно до встановленої процедури та надіслати матеріали далі. При цьому рішення суду не означає, що виплата у розмірі 15 млн гривень вже призначена.

У даному випадку суд розглядав саме законність відмови ТЦК прийняти заяви та продовжити їх оформлення. Питання про право кожного заявника на частину одноразової допомоги має вирішуватися після проходження передбаченої процедури перевірки документів та встановлення всіх необхідних обставин. Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про резонансну судову справу, в якій звинувачення отримала адміністраторка каналу в соціальній мережі, де публікувалися дані про пересування ТЦК.

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