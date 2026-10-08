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Главная ТЦК Бронирование работников: какие ошибки приводят к спорам с ТЦК

Бронирование работников: какие ошибки приводят к спорам с ТЦК

Ua ru
8 октября 2026 00:32
Какие ошибки в воинском учете могут дорого обойтись работодателю
Бронирование сотрудников через "Резерв+". Фото: УНИАН

Работодателям приходится учитывать сразу несколько требований при ведении воинского учета и оформлении бронирования сотрудников. Ошибки в документах или распределении обязанностей могут привести к спорам с ТЦК и судебным разбирательствам. Отдельное значение имеет то, кто именно на предприятии отвечает за воинский учет и взаимодействие с территориальным центром.

Судебные решения также показывают, что при возникновении спора оцениваются конкретные документы и полномочия должностных лиц, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Викторию Полищук.

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Кто отвечает за воинский учет

На предприятии должна быть назначена должностная особа, ответственная за ведение воинского учета, а сведения о ее назначении или увольнении необходимо передавать в ТЦК. Работодатель также обязан выполнять предусмотренные законодательством процедуры при изменении данных сотрудников, их приеме и увольнении, а также при получении ими вызовов в Центр. Во время проверки могут изучаться приказы по организации воинского учета и бронирования, списки персонального учета, документы о сверке данных и материалы, подтверждающие информирование работников.

При этом ответственность за нарушения не обязательно несет руководитель предприятия. В судебной практике уже рассматривались ситуации, когда обязанности по воинскому учету официально были возложены на другого работника. В деле №686/12642/26 суд пришел к выводу, что при таких обстоятельствах привлечение директора к ответственности требует отдельного обоснования.

Что важно знать о бронировании

Процедура бронирования регулируется Порядком №76. Для работодателей значение имеют как статус критически важного предприятия, так и соблюдение установленных требований к сотрудникам, которых включают в соответствующие списки. Бронирование оформляется руководителем предприятия через "Дію", а сведения передаются в соответствующий государственный реестр.

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При проверке работодателю важно иметь подтверждение не только самого бронирования, но и правильности ведения воинского учета.

К числу основных вопросов относятся:

  • наличие приказов и назначенного ответственного за воинский учет;
  • актуальность списков персонального учета;
  • проведение предусмотренной сверки данных с ТЦК;
  • своевременное информирование о приеме и увольнении военнообязанных;
  • наличие документов, подтверждающих оформление и действительность бронирования.

Отдельные правила действуют для предприятий оборонно-промышленного комплекса и других организаций, имеющих соответствующий статус. Для некоторых работников с нарушениями воинского учета предусмотрена возможность временного бронирования сроком до 45 календарных дней для урегулирования соответствующих вопросов.

Что показывает судебная практика

Суды при рассмотрении споров обращают внимание на конкретные обстоятельства: кто отвечал за воинский учет, какие документы находились у предприятия и ТЦК, а также имелись ли законные основания для принятых решений. Наличие действующего бронирования также имеет значение при оценке законности мобилизации работника. Поэтому работодателю недостаточно только оформить бронь, необходимо поддерживать в актуальном состоянии весь комплекс документов воинского учета. 

Также Новини.LIVE сообщали, какой приговор вынес суд по поводу отказал ТЦК в выплате 15 млн гривен семье погибшего украинского военнослужащего. 

Ранее портал Новини.LIVE писал, что говорит закон по поводу необходимости остановиться по требованию ТЦК и СП во время воздушной тревоги и обстрела. 

мобилизация бронирование ТЦК и СП военнообязанные Резерв+
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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