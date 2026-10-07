Мобілізація працівника, який перебуває у резерві: суд скасував рішення ТЦК

Українці біля відділення "Укрпошти". Фото: УНІАН

Спір щодо законності призову співробітника "Укрпошти", який мав бронювання, розглянув Запорізький окружний адміністративний суд. На момент мобілізації чоловік мав чинне бронювання, відомості про яке містилися в його електронному військово-обліковому документі. Незважаючи на це, ТЦК видав наказ про його призов, а вже наступного дня чоловіка зарахували до особового складу військової частини.

У центрі стверджували, що він нібито самостійно вирішив відмовитися від броні та піти на службу, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Запорізький окружний адміністративний суд.

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Що сталося з працівником

Чоловік почав працювати в одному з відділень "Укрпошти" 9 червня 2026 року. Роботодавець підтвердив його бронювання до 30 грудня 2026 року, причому відповідна інформація відображалася й у "Резерв+". За версією ТЦК, 29 червня громадянин прийшов для уточнення військово-реєстраційних даних у супроводі співробітників поліції і тоді нібито заявив про бажання відмовитися від бронювання. Сам працівник це заперечував.

Представники "Укрпошти", які брали участь у справі на його боці, підтвердили факт працевлаштування та чинне бронювання. Компанія також повідомила суду, що 1 липня зверталася з проханням перевірити обставини затримання працівника та не допустити його мобілізації.

Які висновки зробив суд

Вивчивши матеріали справи, суд зазначив, що інформація про чинну відстрочку була доступна ТЦК на момент ухвалення рішення про призов. За таких обставин чоловік не підлягав мобілізації щонайменше до закінчення терміну бронювання. При цьому Центр мав довести законність власного рішення, однак суд не визнав наведені аргументи достатніми.

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Військову частину зобов’язали звільнити чоловіка

Суд визнав протиправним і скасував наказ ТЦК про призов, а також наступний наказ командира військової частини про зарахування чоловіка до особового складу. Окремо суд зазначив, що одного скасування цих документів недостатньо, оскільки позивач уже набув статусу військовослужбовця. Тому військову частину зобов’язали звільнити його з військової служби та виключити зі списків особового складу. На користь чоловіка також стягнули 1064,96 гривні судового збору.

Рішення Запорізького окружного адміністративного суду може бути оскаржене. Під час розгляду справи суд виходив з того, що чинне бронювання підтверджувало право працівника на відстрочку, а доказів його добровільної відмови від неї виявилося недостатньо. Сам спір стосувався законності мобілізації та подальшого зарахування чоловіка на військову службу, а не загальних правил бронювання працівників.

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