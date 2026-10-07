Мобилизация забронированного работника: суд отменил решение ТЦК

Украинцы возле отделения Укрпочты. Фото: УНИАН

Спор о законности призыва забронированного сотрудника "Укрпочты" рассмотрел Запорожский окружной административный суд. Мужчина на момент мобилизации имел действующее бронирование, сведения о котором содержались в его электронном военно-учетном документе. Несмотря на это, ТЦК издал приказ о его призыве, а уже на следующий день мужчину зачислили в личный состав воинской части.

В центре утверждали, что он якобы самостоятельно решил отказаться от брони и пойти на службу, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Запорожский окружной административный суд.

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Что произошло с работником

Мужчина начал работать в одном из отделений "Укрпочты" 9 июня 2026 года. Работодатель подтвердил его бронирование до 30 декабря 2026 года, причем соответствующая информация отображалась и в "Резерв+". По версии ТЦК, 29 июня гражданин пришел для уточнения военно-учетных данных в сопровождении сотрудников полиции и тогда якобы заявил о желании отказаться от бронирования. Сам работник это отрицал.

Представители "Укрпочты", участвовавшие в деле на его стороне, подтвердили факт трудоустройства и действующего бронирования. Компания также сообщила суду, что 1 июля обращалась с просьбой проверить обстоятельства задержания сотрудника и не допустить его мобилизации.

Какие выводы сделал суд

Изучив материалы дела, инстанция указала, что информация о действующей отсрочке была доступна ТЦК на момент принятия решения о призыве. При таких обстоятельствах мужчина не подлежал мобилизации как минимум до окончания срока бронирования. При этом Центр должен был доказать законность собственного решения, однако суд не счел представленные аргументы достаточными.

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Воинскую часть обязали уволить мужчину

Суд признал противоправным и отменил приказ ТЦК о призыве, а также последующий приказ командира воинской части о зачислении мужчины в личный состав. Отдельно суд отметил, что одной отмены этих документов недостаточно, поскольку истец уже приобрел статус военнослужащего. Поэтому воинскую часть обязали освободить его от военной службы и исключить из списков личного состава. В пользу мужчины также взыскали 1064,96 гривны судебного сбора.

Решение Запорожского окружного административного суда может быть обжаловано. При рассмотрении дела суд исходил из того, что действующее бронирование подтверждало право работника на отсрочку, а доказательств его добровольного отказа от нее оказалось недостаточно. Сам спор касался законности мобилизации и последующего зачисления мужчины на военную службу, а не общих правил бронирования работников.

Напомним, Новини.LIVE рассказывали историю добровольца, которого вместо медицинского батальона направили в штурмовой батальон против его воли.

Также Новини.LIVE писали о том, что в ТЦК отказали семье погибшего военнослужащего в выплате 15 млн гривен, однако суд принял другое решение.