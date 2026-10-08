Офіцер ТЦК постав перед судом за незвичайний хабар

Перевірка облікових даних на вулиці. Ілюстративне фото

Суд в Одесі виніс вирок колишньому офіцеру мобілізаційного відділу одного з територіальних центрів комплектування, визнавши його винним у отриманні неправомірної вигоди за вплив на рішення посадових осіб. Наприкінці червня 2026 року військовослужбовець отримав 100 талонів на дизельне паливо мережі АЗС "ОККО". Загальний обсяг пального становив 1000 літрів, а його вартість оцінювалася в 79 900 гривень.

Натомість чоловік обіцяв вплинути на керівника ТЦК та голову військово-лікарської комісії, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Єдиний державний реєстр досудових рішень.

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Що обіцяли військовозобов’язаному

Згідно з встановленими судом обставинами, отримана вигода мала забезпечити військовозобов’язаному направлення на ВЛК, зміну відповідних відомостей в електронному реєстрі та рішення комісії про придатність до служби в підрозділах забезпечення, логістики, зв’язку та інших зазначених у матеріалах провадження структурах. Талони чоловікові передали через посередницю на вулиці Костецькій в Одесі. Відразу після отримання пального дії офіцера припинили співробітники правоохоронних органів.

Під час розгляду справи військовослужбовець повністю визнав провину й не оскаржував докази, тому провадження розглянули у спрощеному порядку. Суд взяв до уваги відсутність у нього попередніх судимостей, наявність двох неповнолітніх дітей, позитивну характеристику за службою та поранення, отримане під час виконання обов’язків на фронті. Також було враховано думку прокурора щодо можливості виправлення чоловіка без ізоляції від суспільства.

Обмеження щодо подальшої роботи

За частиною другою статті 369-2 Кримінального кодексу України суд призначив йому штраф у розмірі 93 500 гривень. Крім того, колишньому військовослужбовцю на три роки заборонили обіймати посади в територіальних центрах комплектування, органах державної влади та місцевого самоврядування. Рішення стосується саме встановленої судом вини у кримінальному провадженні.

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Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли про те, що колишній співробітник ТЦК та депутат стали фігурантами кримінальної справи щодо зміни відомостей у військовому обліку.

Також Новини.LIVE писали, що конфлікт на дорозі за участю водія фури та представника ТЦК закінчився наїздом на військового комісара та судовим розглядом.