Співробітник ТЦК потрапив під колеса вантажівки після конфлікту з водієм

Фура на контрольно-пропускному пункті. Фото: УНІАН

Суд у Полтаві розглядає кримінальну справу стосовно 40-річного чоловіка, якого звинувачують у перешкоджанні діяльності Збройних сил України під час мобілізаційних заходів. Інцидент стався вранці 16 лютого 2025 року на вулиці 23 Вересня. Згідно з матеріалами обвинувачення, під час перевірки військово-реєстраційних документів чоловік втрутився у ситуацію, пов’язану з його знайомим.

Після конфлікту учасники опинилися біля вантажного автомобіля Scania, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Єдиний державний реєстр досудових розслідувань.

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Що сталося під час інциденту

У результаті спроби покинути місце події представник ТЦК отримав травми. Слідство стверджує, що під час конфлікту чоловік чинив опір військовому комісару та завдав йому кілька ударів. Після цього обвинувачений разом зі знайомим сів у кабіну вантажівки. Військовослужбовець спробував зупинити автомобіль і опинився на його підніжці, однак втратив рівновагу й впав під колесо машини. У результаті він отримав тілесні ушкодження.

Справа отримала іншу правову оцінку

Спочатку інцидент розслідували за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху. Пізніше правоохоронці змінили кваліфікацію та почали розглядати дії чоловіка як можливе перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в особливий період. Провадження розглядається за частиною першою статті 114-1 Кримінального кодексу України.

Судовий розгляд триває

Підготовче засідання у Шевченківському районному суді Полтави відбулося 2 жовтня 2026 року. За клопотанням прокурора подальші засідання вирішили проводити у закритому режимі. Наступне слухання призначено на 27 жовтня. Суд також доручив органу пробації підготувати досудову доповідь про обвинуваченого.

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Санкція частини першої статті 114-1 КК України передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. При цьому сам факт висунення обвинувачення не означає встановлення вини особи. Остаточну правову оцінку обставин справи та рішення про покарання має винести суд за результатами розгляду всіх матеріалів провадження.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, скільки скарг на ТЦК надійшло до Офісу омбудсмена Дмитра Лубінця, який оприлюднив перелік порушень з боку військкоматів.

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