Сотрудник ТЦК попал под колеса фуры после конфликта с водителем

Фура на бокпосте. Фото: УНИАН

Суд в Полтаве рассматривает уголовное производство в отношении 40-летнего мужчины, которому вменяют препятствование деятельности Вооруженных сил Украины во время мобилизационных мероприятий. Инцидент произошел утром 16 февраля 2025 года на улице 23 Сентября. По материалам обвинения, во время проверки военно-учетных документов мужчина вмешался в ситуацию, связанную с его знакомым.

После конфликта участники оказались возле грузового автомобиля Scania, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Единый государственный реестр досудебных расследований.

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Что произошло во время инцидента

В результате попытки покинуть место происшествия представитель ТЦК получил травмы. Следствие утверждает, что во время конфликта мужчина оказывал сопротивление военкому и нанес ему несколько ударов. После этого обвиняемый вместе со знакомым сел в кабину грузовика. Военнослужащий попытался остановить автомобиль и оказался на его подножке, однако потерял равновесие и упал под колесо машины. В результате он получил телесные повреждения.

Дело получило другую правовую оценку

Первоначально происшествие расследовали по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения. Позже правоохранители изменили квалификацию и начали рассматривать действия мужчины как возможное препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины в особый период. Производство рассматривается по части первой статьи 114-1 Уголовного кодекса Украины.

Судебное рассмотрение продолжается

Подготовительное заседание в Шевченковском районном суде Полтавы состоялось 2 октября 2026 года. По ходатайству прокурора дальнейшие заседания решили проводить в закрытом режиме. Следующее слушание назначено на 27 октября. Суд также поручил органу пробации подготовить досудебный доклад об обвиняемом.

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Санкция части первой статьи 114-1 УК Украины предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы. При этом сам факт предъявления обвинения не означает установления вины человека. Окончательную правовую оценку обстоятельствам дела и решение о наказании должен дать суд по результатам рассмотрения всех материалов производства.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, сколько жалоб на ТЦК поступило в Офис Омбудсмена Дмитрия Лубинца, который раскрыл перечень нарушений со стороны военкомов.

Также Новини.LIVE сообщали о резонансной криминальной схеме, в которой оказались замешаны бывший сотрудник ТЦК и народный депутат.