Розыск при отсрочке: почему в Резерв+ появляются оба статуса

Мобильное приложение "Резер+". Фото: УНИАН

Одновременное отображение отсрочки от мобилизации и уведомления о розыске ТЦК в приложении "Резерв+" не обязательно означает ошибку в системе. Эти статусы отражают разные обстоятельства: отсрочка подтверждает право не подлежать призыву на соответствующем основании, а отметка о розыске может быть связана с нарушением правил воинского учета. По разъяснениям Министерства обороны Украины, такая ситуация возможна, если ТЦК передал в Национальную полицию запрос на доставление человека для оформления административных материалов.

При этом появление красного уведомления само по себе не означает отмены отсрочки, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

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Почему появляется отметка о розыске

Чтобы разобраться в ситуации, необходимо выяснить причину внесения соответствующей отметки. Основанием для такого статуса может стать зафиксированное нарушение правил воинского учета. В этом случае ТЦК может обратиться в полицию для обеспечения доставления военнообязанного и оформления материалов об административном правонарушении. Действующая отсрочка не освобождает от обязанности соблюдать правила учета и не исключает ответственности за их нарушение.

В каких случаях возможно доставление в ТЦК

Правила, утвержденные постановлением Кабинета министров Украины № 560, предусматривают возможность административного задержания и доставления военнообязанного в ТЦК при наличии установленных законом оснований и соответствующей информации в базах МВД. Сам факт наличия отсрочки не исключает таких действий, однако законность каждого случая зависит от конкретных обстоятельств и оснований для задержания.

Что делать при появлении уведомления

Если человек считает отметку о розыске ошибочной, ему следует обратиться в свой ТЦК и СП, чтобы выяснить причину ее появления и проверить актуальность учетных данных. Подтверждение отсрочки и урегулирование вопроса с отметкой о розыске — отдельные процедуры. Поэтому при наличии двух статусов в "Резерв+" важно проверить каждый из них, а при спорной ситуации сохранить документы, подтверждающие право на отсрочку.

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