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Главная ТЦК Мобилизация в октябре: кого могут призвать в армию

Мобилизация в октябре: кого могут призвать в армию

Ua ru
9 октября 2026 06:33
Мужчины после 50 лет: могут ли их мобилизовать в 2026 году
Украинские мужчины в армии. Фото иллюстративное

В октябре 2026 года мобилизация в Украине продолжается по действующим нормам законодательства. Отдельных изменений, которые бы ввели новый порядок призыва с начала месяца, не произошло. В первую очередь под мобилизацию могут подпадать военнообязанные мужчины от 25 до 60 лет, если они признаны годными и не имеют отсрочки либо бронирования.

При этом сам возраст от 18 до 60 лет еще не означает автоматического призыва, сообщает портал Новини.LIVE

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Кого могут призвать до 25 лет

После 1 ноября 2026 года общий порядок также будет зависеть от действующих на тот момент норм законодательства. Для мужчин младше 25 лет предусмотрен другой правовой статус. В большинстве случаев граждане от 18 до 25 лет являются призывниками и могут поступать на военную службу добровольно. Однако отдельные категории в этом возрасте могут иметь статус военнообязанных, в том числе граждане, ранее проходившие военную службу или относящиеся к офицерам запаса. При наличии соответствующего статуса и законных оснований они могут подпадать под мобилизацию.

Что учитывают после 25 лет

Для военнообязанных мужчин в возрасте от 25 до 60 лет определяющими остаются годность к военной службе и отсутствие оснований для отсрочки или бронирования. Предыдущий военный опыт сам по себе не исключает возможность призыва. Закон предусматривает ряд оснований для отсрочки, связанных, в частности, с состоянием здоровья, семейными обстоятельствами и другими установленными условиями.

Возраст после 50 лет также не означает автоматического освобождения от мобилизации. Мужчины до достижения 60-летнего возраста остаются военнообязанными и при наличии необходимых условий могут быть призваны. Поэтому отдельного правила, по которому граждане старше 50 лет автоматически перестают подлежать мобилизации, нет.

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Какой документ необходимо иметь при себе

Во время действия мобилизации мужчины от 18 до 60 лет должны иметь военно-учетный документ и предъявлять его по требованию уполномоченных представителей ТЦК и СП или полиции. В предусмотренных законом случаях документ также могут попросить предъявить представители Государственной пограничной службы.

В октябре 2026 года ключевое значение имеют не только возраст, но и статус гражданина, его годность к службе, наличие отсрочки или бронирования и другие предусмотренные законом обстоятельства. 

Напомним, также Новини.LIVE сообщали о том, что ТЦК силой мобилизировали мужчину с бронированием, который выиграл дело против военкомов в суде. 

Ранее Новини.LIVE писали, что резонансный конфликт представителей ТЦК с гражданским закончился тем, что военком попал под грузовик. 

военный учет мобилизация ТЦК и СП военнообязанные военно-учетный документ
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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