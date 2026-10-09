Мужчины после 50 лет: могут ли их мобилизовать в 2026 году

Мобилизация в октябре: кого могут призвать в армию
В октябре 2026 года мобилизация в Украине продолжается по действующим нормам законодательства. Отдельных изменений, которые бы ввели новый порядок призыва с начала месяца, не произошло. В первую очередь под мобилизацию могут подпадать военнообязанные мужчины от 25 до 60 лет, если они признаны годными и не имеют отсрочки либо бронирования.
При этом сам возраст от 18 до 60 лет еще не означает автоматического призыва, сообщает портал Новини.LIVE.
Кого могут призвать до 25 лет
После 1 ноября 2026 года общий порядок также будет зависеть от действующих на тот момент норм законодательства. Для мужчин младше 25 лет предусмотрен другой правовой статус. В большинстве случаев граждане от 18 до 25 лет являются призывниками и могут поступать на военную службу добровольно. Однако отдельные категории в этом возрасте могут иметь статус военнообязанных, в том числе граждане, ранее проходившие военную службу или относящиеся к офицерам запаса. При наличии соответствующего статуса и законных оснований они могут подпадать под мобилизацию.
Что учитывают после 25 лет
Для военнообязанных мужчин в возрасте от 25 до 60 лет определяющими остаются годность к военной службе и отсутствие оснований для отсрочки или бронирования. Предыдущий военный опыт сам по себе не исключает возможность призыва. Закон предусматривает ряд оснований для отсрочки, связанных, в частности, с состоянием здоровья, семейными обстоятельствами и другими установленными условиями.
Возраст после 50 лет также не означает автоматического освобождения от мобилизации. Мужчины до достижения 60-летнего возраста остаются военнообязанными и при наличии необходимых условий могут быть призваны. Поэтому отдельного правила, по которому граждане старше 50 лет автоматически перестают подлежать мобилизации, нет.
Какой документ необходимо иметь при себе
Во время действия мобилизации мужчины от 18 до 60 лет должны иметь военно-учетный документ и предъявлять его по требованию уполномоченных представителей ТЦК и СП или полиции. В предусмотренных законом случаях документ также могут попросить предъявить представители Государственной пограничной службы.
В октябре 2026 года ключевое значение имеют не только возраст, но и статус гражданина, его годность к службе, наличие отсрочки или бронирования и другие предусмотренные законом обстоятельства.
Напомним, также Новини.LIVE сообщали о том, что ТЦК силой мобилизировали мужчину с бронированием, который выиграл дело против военкомов в суде.
Ранее Новини.LIVE писали, что резонансный конфликт представителей ТЦК с гражданским закончился тем, что военком попал под грузовик.