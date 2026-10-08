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В ТЦК прокомментировали силовую мобилизацию продавца прямо из магазина

Ua ru
8 октября 2026 11:15
Мобилизация продавца с применением газа: в ТЦК прокомментировали инцидент
Проверка военно-учетных документов. Фото иллюстративное

Инцидент в одном из магазинов Нововолынска произошел 3 октября, а видео с места событий начало распространяться в интернете. В областном ТЦК и СП подтвердили, что в магазине находилась группа оповещения, которая занималась доставлением мужчины. По информации центра, на улице его ожидали сотрудники полиции.

Представители ТЦК объяснили применение слезоточивого газа тем, что во время разговора мужчина попытался достать предмет, похожий на столовый прибор, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Луцьк".

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Детали инцидента с мобилизацией

По версии Волынского областного ТЦК и СП, сотрудники группы оповещения находились в магазине как в гражданской, так и в военной одежде. В центре заявили, что мужчина ранее не выполнял требования воинского учета и находился в розыске. На улице, согласно предоставленной Центром информации, его должны были передать сотрудникам полиции для проведения предусмотренных законом процедур.

Причиной применения газа, как утверждают в ТЦК, стала попытка мужчины достать во время разговора предмет, который сотрудники группы расценили как похожий на столовый прибор. Иных подробностей относительно этого эпизода в официальном комментарии центра не приводилось.

Чем завершился инцидент

После доставления мужчина прошел ВВК. В ТЦК сообщили, что комиссия признала его пригодным к военной службе, после чего его призвали в Вооруженные силы Украины. Там же заявили, что после произошедшего от мужчины не поступало жалоб или претензий в адрес группы оповещения.

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Распространенные в социальных сетях кадры сами по себе не дают полной картины обстоятельств произошедшего. Публичной подробной позиции продавца относительно действий сотрудников ТЦК и применения газа в опубликованных материалах нет. Поэтому оценивать законность действий участников инцидента без дополнительных официальных данных оснований нет.

Напомним, Новини.LIVE сообщали о том, в каких случаях штраф за необновление данных может привести к аресту имущества и автомобиля военнообязанного украинца. 

Также Новини.LIVE писали о добровольце, которого вместо выбранного им медицинского батальона отправили в штурмовую роту.

военный учет мобилизация война в Украине ТЦК и СП военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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