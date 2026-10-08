Мобілізація продавця із застосуванням газу: у ТЦК прокоментували інцидент

Перевірка військово-реєстраційних документів. Ілюстративне фото

Інцидент в одному з магазинів Нововолинська стався 3 жовтня, а відео з місця подій почало поширюватися в інтернеті. В обласному ТЦК та СП підтвердили, що в магазині перебувала група оповіщення, яка займалася доставкою чоловіка. За інформацією центру, на вулиці на нього чекали співробітники поліції.

Представники ТЦК пояснили застосування сльозогінного газу тим, що під час розмови чоловік спробував дістати предмет, схожий на столовий прилад, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне Луцьк".

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Подробиці інциденту з мобілізацією

За версією Волинського обласного ТЦК та СП, співробітники групи оповіщення перебували в магазині як у цивільному, так і у військовому одязі. У центрі заявили, що чоловік раніше не виконував вимог військового обліку та перебував у розшуку. На вулиці, згідно з інформацією, наданою Центром, його мали передати співробітникам поліції для проведення передбачених законом процедур.

Причиною застосування газу, як стверджують у ТЦК, стала спроба чоловіка дістати під час розмови предмет, який співробітники групи розцінили як схожий на столовий прилад. Інших подробиць щодо цього епізоду в офіційному коментарі центру не наводилося.

Чим завершився інцидент

Після доставки чоловік пройшов ВЛК. У ТЦК повідомили, що комісія визнала його придатним до військової служби, після чого його призвали до Збройних сил України. Там же заявили, що після інциденту від чоловіка не надходило скарг чи претензій на адресу групи оповіщення.

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Поширені в соціальних мережах кадри самі по собі не дають повної картини обставин події. Публічної детальної позиції продавця щодо дій співробітників ТЦК та застосування газу в опублікованих матеріалах немає. Тому оцінювати законність дій учасників інциденту без додаткових офіційних даних немає підстав.

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