Несплата штрафу ТЦК може призвести до арешту та втрати автомобіля

Евакуація автомобіля на штрафний майданчик. Ілюстративне фото

Несплачений штраф за порушення правил військового обліку не означає автоматичного вилучення автомобіля, однак за певних обставин стягнення може поширитися на майно боржника. Якщо постанова не виконана у встановлений строк, її можуть передати на примусове виконання. Після відкриття виконавчого провадження застосовуються передбачені законом заходи стягнення.

Насамперед мова може йти про грошові кошти на рахунках, а в разі їхньої недостатності — і про майно, і автомобіль у такому випадку також може стати об’єктом стягнення, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на військового адвоката Руслана Ткаченка.

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Що відбувається у разі несплати

За порушення правил військового обліку в особливий період передбачено штраф від 17 000 до 25 500 гривень. Законодавство відводить 15 днів з дня вручення постанови на її добровільну сплату. Якщо цього не сталося, постанова направляється на примусове виконання, а сума стягнення при цьому збільшується до подвійного розміру з урахуванням передбачених витрат виконавчого провадження.

Після відкриття провадження виконавець має право вживати заходів для встановлення майна боржника та звернення стягнення на нього. Серед таких заходів передбачено арешт коштів на банківських рахунках та майна. Тому заборгованість за штраф може спричинити додаткові фінансові наслідки вже після передачі справи виконавцю.

Коли мова може йти про автомобіль

Якщо грошових коштів недостатньо для погашення заборгованості, стягнення допускається за рахунок іншого майна боржника. У встановленому законом порядку на нього може бути накладено арешт, після чого майно за наявності необхідних підстав підлягає примусовій реалізації. Автомобіль також може потрапити під таку процедуру.

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При цьому сам факт накладення штрафу ТЦК не означає, що машину відразу заберуть. Між постановою про штраф і можливою реалізацією майна відбувається процедура виконавчого провадження. Тому твердження про безумовну конфіскацію автомобіля за будь-який несплачений штраф було б неправильним.

Якщо особа вважає постанову ТЦК незаконною, вона має право оскаржити її в установленому порядку. Коли рішення залишається чинним, а добровільне виконання не відбулося, стягнення може продовжитися примусово. Залежно від фінансового та майнового стану боржника стягнення може бути спрямовано на кошти, а в разі їхньої недостатності — на майно, включаючи транспортний засіб.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли про судовий прецедент, коли в ТЦК відмовилися виплатити родині загиблого захисника України 15 млн гривень.

Також Новини.LIVE писали про добровольця, якого замість медичного батальйону співробітники ТЦК відправили в одну зі штурмових рот.