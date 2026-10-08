Неуплата штрафа ТЦК может обернуться арестом и потерей автомобиля

Эвакуация автомобиля на штрафплощадку. Фото иллюстративное

Невыплаченный штраф за нарушение правил воинского учета не означает автоматического изъятия автомобиля, однако при определенных обстоятельствах взыскание может перейти на имущество должника. Если постановление не исполнено в установленный срок, его могут передать на принудительное исполнение. После открытия исполнительного производства применяются предусмотренные законом меры взыскания.

В первую очередь речь может идти о денежных средствах на счетах, а при их недостаточности и об имуществе, и автомобиль в таком случае также может стать объектом взыскания, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на военного адвоката Руслана Ткаченко.

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Что происходит после неуплаты

Для нарушений правил воинского учета в особый период предусмотрен штраф от 17 000 до 25 500 гривен. На добровольную уплату постановления законодательство отводит 15 дней со дня его вручения. Если этого не произошло, постановление направляется на принудительное исполнение, а сумма взыскания при этом увеличивается до двойного размера с учетом предусмотренных расходов исполнительного производства.

После открытия производства исполнитель вправе принимать меры для установления имущества должника и обращения взыскания на него. Среди таких мер предусмотрен арест средств на банковских счетах и имущества. Поэтому задолженность по штрафу может повлечь дополнительные финансовые последствия уже после передачи дела исполнителю.

Когда речь может зайти об автомобиле

Если денежных средств недостаточно для погашения задолженности, взыскание допускается за счет другого имущества должника. В установленном законом порядке на него может быть наложен арест, после чего имущество при наличии необходимых оснований подлежит принудительной реализации. Автомобиль также может попасть под такую процедуру.

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При этом сам факт получения штрафа ТЦК не означает, что машину сразу заберут. Между постановлением о штрафе и возможной реализацией имущества проходит процедура исполнительного производства. Поэтому утверждение о безусловной конфискации автомобиля за любой неоплаченный штраф было бы неверным.

Если человек считает постановление ТЦК незаконным, он вправе обжаловать его в установленном порядке. Когда решение остается действующим, а добровольное исполнение не состоялось, взыскание может продолжиться принудительно. В зависимости от финансового и имущественного положения должника оно может быть обращено на средства, а при их недостаточности — на имущество, включая транспортное средство.

Напомним, Новини.LIVE сообщали об судебном прецеденте, когда в ТЦК отказались выплатить семье павшего защитника Украины 15 млн гривен.

Также Новини.LIVE писали о добровольце, которого вместо медицинского батальона сотрудники ТЦК отправили в одну из штурмовых рот.