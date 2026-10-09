Чоловіки після 50 років: чи можуть їх мобілізувати у 2026 році

Українські чоловіки в армії. Ілюстративне фото

У жовтні 2026 року мобілізація в Україні триває згідно з чинним законодавством. Окремих змін, які б запровадили новий порядок призову з початку місяця, не відбулося. Насамперед під мобілізацію можуть підпадати військовозобов’язані чоловіки віком від 25 до 60 років, якщо вони визнані придатними та не мають відстрочки або бронювання.

При цьому сам вік від 18 до 60 років ще не означає автоматичного призову, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Кого можуть призвати до 25 років

Після 1 листопада 2026 року загальний порядок також залежатиме від чинних на той момент норм законодавства. Для чоловіків віком до 25 років передбачено інший правовий статус. У більшості випадків громадяни віком від 18 до 25 років є призовниками і можуть вступати на військову службу добровільно. Однак окремі категорії в цьому віці можуть мати статус військовозобов’язаних, зокрема громадяни, які раніше проходили військову службу або належать до офіцерів запасу. За наявності відповідного статусу та законних підстав вони можуть підпадати під мобілізацію.

Що враховують після 25 років

Для військовозобов’язаних чоловіків у віці від 25 до 60 років визначальними залишаються придатність до військової служби та відсутність підстав для відстрочки або бронювання. Попередній військовий досвід сам по собі не виключає можливості призову. Закон передбачає низку підстав для відстрочки, пов’язаних, зокрема, зі станом здоров’я, сімейними обставинами та іншими встановленими умовами.

Вік після 50 років також не означає автоматичного звільнення від мобілізації. Чоловіки до досягнення 60-річного віку залишаються військовозобов’язаними і за наявності необхідних умов можуть бути призвані. Тому окремого правила, за яким громадяни старше 50 років автоматично перестають підлягати мобілізації, немає.

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Який документ необхідно мати при собі

Під час дії мобілізації чоловіки віком від 18 до 60 років повинні мати військово-реєстраційний документ і пред’являти його на вимогу уповноважених представників ТЦК та СП або поліції. У передбачених законом випадках документ також можуть попросити пред’явити представники Державної прикордонної служби.

У жовтні 2026 року ключове значення мають не тільки вік, а й статус громадянина, його придатність до служби, наявність відстрочки або бронювання та інші передбачені законом обставини.

Нагадаємо, також Новини.LIVE повідомляли про те, що ТЦК силою мобілізували чоловіка з бронюванням, який виграв справу проти військових комісарів у суді.

Раніше Новини.LIVE писали, що резонансний конфлікт представників ТЦК із цивільним закінчився тим, що військовий комісар потрапив під вантажівку.