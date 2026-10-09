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Головна ТЦК Відстрочка є, але ТЦК все одно оголосив розшук: що робити

Відстрочка є, але ТЦК все одно оголосив розшук: що робити

Ua ru
9 жовтня 2026 11:11
Розшук у разі відстрочки: чому в Резерв+ з’являються обидва статуси
Мобільний додаток "Резер+". Фото: УНІАН

Одночасне відображення відстрочки від мобілізації та повідомлення про розшук ТЦК у додатку "Резерв+" не обов’язково означає помилку в системі. Ці статуси відображають різні обставини: відстрочка підтверджує право не підлягати призову на відповідній підставі, а позначка про розшук може бути пов’язана з порушенням правил військового обліку. Згідно з роз’ясненнями Міністерства оборони України, така ситуація можлива, якщо ТЦК надіслав до Національної поліції запит щодо доставки особи для оформлення адміністративних матеріалів.

При цьому поява червоного повідомлення сама по собі не означає скасування відстрочки, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Судово-юридичну газету".

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Чому з’являється відмітка про розшук

Щоб розібратися в ситуації, необхідно з’ясувати причину внесення відповідної позначки. Підставою для такого статусу може стати зафіксоване порушення правил військового обліку. У цьому випадку ТЦК може звернутися до поліції для забезпечення доставки військовозобов’язаного та оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення. Чинна відстрочка не звільняє від обов’язку дотримуватися правил обліку та не виключає відповідальності за їх порушення.

У яких випадках можливе доставлення до ТЦК

Правила, затверджені постановою Кабінету міністрів України № 560, передбачають можливість адміністративного затримання та доставки військовозобов’язаного до ТЦК за наявності встановлених законом підстав та відповідної інформації в базах МВС. Сам факт наявності відстрочки не виключає таких дій, однак законність кожного випадку залежить від конкретних обставин та підстав для затримання.

Що робити, якщо з’явилося повідомлення

Якщо особа вважає відмітку про розшук помилковою, їй слід звернутися до свого ТЦК та СП, щоб з’ясувати причину її появи та перевірити актуальність облікових даних. Підтвердження відстрочки та врегулювання питання з відміткою про розшук — окремі процедури. Тому за наявності двох статусів у "Резерв+" важливо перевірити кожен із них, а в разі спірної ситуації зберегти документи, що підтверджують право на відстрочку.

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мобілізація ТЦК та СП розшук військово-обліковий документ Резерв+
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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