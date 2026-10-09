Військовий облік: коли ТЦК рекомендує обов’язково оновити дані

Мобільізований чоловік. Фото: Генштаб України

Українцям, які перебувають на військовому обліку, необхідно своєчасно повідомляти про зміни персональних та облікових даних. Ця вимога поширюється, зокрема, на військовозобов’язаних, які мають відстрочку від мобілізації або заброньовані. У разі зміни місця проживання особа повинна протягом семи днів стати на військовий облік за новою адресою.

Також важливо оновити контактні дані, якщо змінилися номер телефону або електронна пошта, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Що відбувається після переїзду

Законодавство не передбачає обов’язкового щорічного оновлення всіх даних лише через сам факт перебування на військовому обліку. Зміна місця проживання вимагає оформлення військового обліку за новою адресою у встановлений термін. Повідомити про зміни можна через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного або резервіста або особисто звернутися до відповідного ТЦК та СП. Для проведення необхідних процедур використовуються паспорт та військово-реєстраційний документ. Наявність відстрочки або бронювання не звільняє особу від обов’язку повідомляти про зміни реєстраційних даних.

Коли може настати відповідальність

Недотримання правил військового обліку може спричинити передбачені законодавством юридичні наслідки. Разом з тим семиденний термін не можна трактувати як вимогу щорічно приходити до ТЦК для повторного внесення одних і тих самих відомостей. Він застосовується у разі зміни місця проживання, коли необхідно стати на облік за новою адресою.

Актуальні дані мають значення під час ведення військового обліку, а також під час оформлення відстрочки або підтвердження інших підстав для звільнення від мобілізації. Тому у разі зміни відомостей громадянину необхідно своєчасно внести відповідні корективи встановленим порядком. Окремого обов’язку щорічно оновлювати всі персональні дані за відсутності змін правила військового обліку не встановлюють.

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Дотримання цих вимог дозволяє підтримувати інформацію у військовому обліку актуальною та уникнути проблем, пов’язаних із несвоєчасним повідомленням про зміни. Ключовою умовою залишається саме факт зміни даних: якщо місце проживання, телефон та інші відомості не змінювалися, повторно оновлювати їх лише через настання нового року не потрібно.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали про те, що суд став на бік чоловіка, якого мобілізували попри наявність чинного бронювання.

Також Новини.LIVE повідомляли, що на Полтавщині конфлікт представників ТЦК з водієм вантажівки закінчився наїздом на військового комісара та судовим розглядом.