Воинский учет: когда ТЦК рекомендует обязвательно обновить данные

Мобилизованный мужчина. Фото: Генштаб Украины

Украинцам, состоящим на воинском учете, необходимо своевременно сообщать об изменениях персональных и учетных данных. Это требование распространяется в том числе на военнообязанных, которые имеют отсрочку от мобилизации или забронированы. При смене места проживания человек должен в течение семи дней стать на воинский учет по новому адресу.

Также важно актуализировать контактные сведения, если изменились номер телефона или электронная почта, сообщает портал Новини.LIVE.

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Что происходит после переезда

Законодательство не предусматривает обязательного ежегодного обновления всех данных только из-за самого факта пребывания на воинском учете. Изменение места проживания требует оформления воинского учета по новому адресу в установленный срок. Сообщить об изменениях можно через электронный кабинет призывника, военнообязанного или резервиста либо лично обратиться в соответствующий ТЦК и СП. Для проведения необходимых процедур используются паспорт и военно-учетный документ. Наличие отсрочки или бронирования не освобождает человека от обязанности сообщать об изменениях учетных данных.

Когда может наступить ответственность

Несоблюдение правил воинского учета может повлечь предусмотренные законодательством юридические последствия. Вместе с тем семидневный срок нельзя трактовать как требование ежегодно приходить в ТЦК для повторного внесения одних и тех же сведений. Он применяется в случае изменения места проживания, когда необходимо встать на учет по новому адресу.

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Актуальные данные имеют значение при ведении воинского учета, а также во время оформления отсрочки или подтверждения других оснований для освобождения от мобилизации. Поэтому при изменении сведений гражданину необходимо своевременно внести соответствующие корректировки установленным способом. Отдельной обязанности ежегодно обновлять все персональные данные при отсутствии изменений правила воинского учета не устанавливают.

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Соблюдение этих требований позволяет поддерживать информацию в воинском учете актуальной и избежать проблем, связанных с несвоевременным сообщением об изменениях. Ключевым условием остается именно факт изменения данных: если место проживания, телефон и другие сведения не менялись, повторно обновлять их только из-за наступления нового года не требуется.

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Напомним, ранее Новини.LIVE писали о том, что суд встал на сторону мужчины, которого мобилизировали несмотря на наличие действующего бронирования.

Также Новини.LIVE сообщали, что на Полтавщине конфликт представителей ТЦК с водителем грузовика закончился наездом на военкома и судом.