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Головна ТЦК Розшук ТЦК може ускладнити повернення військовозобов’язаного до України

Розшук ТЦК може ускладнити повернення військовозобов’язаного до України

Ua ru
9 жовтня 2026 20:17
Розшук ТЦК: що потрібно з’ясувати перед поверненням з-за кордону
Пошук у додатку "Резерв+". Фото ілюстративне

Українцям, які тривалий час перебувають за кордоном і мають відмітку про розшук у територіальному центрі комплектування, варто заздалегідь перевірити свій військово-реєстраційний статус перед поїздкою додому. Окремі питання можна врегулювати дистанційно, однак доступність такої процедури залежить від конкретних обставин. Особливе значення мають підстави для відстрочки від мобілізації та відомості, внесені до державних реєстрів.

При цьому наявність відмітки про розшук може спричинити додаткові перевірки з боку уповноважених органів, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на адвоката Євгена Філіпця.

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Що перевірити перед поїздкою

Перед поверненням важливо з’ясувати, які дії необхідні саме в конкретному випадку. Насамперед рекомендується перевірити актуальні дані військового обліку, зокрема через додаток "Резерв+". Якщо в системі відображається інформація про розшук, слід з’ясувати причину її появи та порядок врегулювання ситуації. У деяких випадках позначка пов’язана з необхідністю доставити особу до ТЦК для оформлення адміністративних матеріалів. У разі виявлення помилкових відомостей питання можна вирішувати через відповідні органи, надавши необхідні документи.

Коли відстрочку можна оформити онлайн

Деякі категорії військовозобов’язаних мають право подати заяву на відстрочку через "Резерв+". Наприклад, така можливість передбачена для батьків трьох і більше дітей віком до 18 років за умови дотримання встановлених вимог. Однак не всі підстави дозволяють пройти процедуру повністю дистанційно. У ситуаціях, коли потрібно підтвердити додаткові обставини, може знадобитися особисте подання документів через центр надання адміністративних послуг.

Окремий порядок передбачено для оформлення відстрочки для догляду за родичами та в інших випадках, що вимагають документального підтвердження. Перед зверненням варто уточнити перелік необхідних довідок та спосіб подання заяви. Сама наявність підстави для відстрочки не означає, що вона вже оформлена та відображена в облікових даних.

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За словами адвоката, невирішений статус розшуку може ускладнити перетин кордону. Разом з тим конкретні наслідки залежать від обставин та правових підстав, зазначених у відповідних облікових даних. Тому стверджувати, що кожну особу з такою відміткою обов’язково затримають під час в’їзду в Україну, некоректно. Перед поїздкою доцільно перевірити статус військового обліку, з’ясувати причину розшуку та, якщо є підстави для відстрочки, підготувати підтверджуючі документи.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, чому важливо своєчасно оновлювати дані при зміні місця проживання в електронних реєстрах.

Також Новини.LIVE повідомляли, що треба робити, якщо в "Резерві+" з’явилася інформація про штраф попри наявність відстрочки від мобілізації.

мобілізація війна в Україні ТЦК та СП військовозобов'язані Резерв+
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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