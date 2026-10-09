Інцидент із ТЦК та травмою пенсіонерки в Харкові привернув увагу поліції

Поранена жінка та військові комісари. Фото: скриншот

Обставини інциденту за участю військовослужбовців групи оповіщення та літньої мешканки Харкова з’ясовують правоохоронці. Сутичка сталася 8 жовтня у дворі одного з будинків, а відеозапис незабаром з’явився в соціальних мережах. На опублікованих кадрах видно, як чоловік у військовій формі відштовхує жінку, яка падає на тротуар.

За повідомленнями очевидців, пенсіонерка отримала переломи шийки стегна та ключиці, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на місцеві ЗМІ.

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В обласному ТЦК заявили, що військовий намагався захиститися під час конфлікту. За попередньою інформацією, жінка втрутилася у сутичку між цивільними особами та військовослужбовцями. У Харківському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки стверджують, що один із чоловіків поводився агресивно та напав на учасників групи оповіщення. Після цього військовослужбовець відштовхнув жінку, яка опинилася поруч із місцем конфлікту. У відомстві наголосили, що обставини події перевіряє керівництво установи.

Що відомо про дії поліції

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом заподіяння тілесних ушкоджень. Слідству належить встановити, як розвивався конфлікт, за яких обставин жінка впала та наскільки правомірними були дії учасників сутички. Також перевіряється інформація щодо характеру отриманих нею травм. До завершення розслідування робити остаточні висновки щодо вини конкретних осіб передчасно.

У ТЦК заявили, що військовослужбовець діяв у рамках самооборони. Ця позиція відображає версію відомства, однак сама по собі не визначає правову оцінку події. Її мають надати правоохоронні органи на підставі зібраних доказів, показань учасників та інших матеріалів справи.

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Розслідування має з’ясувати обставини інциденту та визначити, чи є підстави для притягнення когось із учасників до відповідальності. Поки кримінальне провадження триває, а остаточна кваліфікація дій учасників залежить від результатів слідчих дій.

Раніше Новини.LIVE навели рекомендації ТЦК щодо того, про що військовозобов’язані не повинні забувати під час переїзду.

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