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Главная ТЦК Конфликт с ТЦК закончился тяжелыми травмами пенсионерки

Конфликт с ТЦК закончился тяжелыми травмами пенсионерки

Ua ru
9 октября 2026 19:28
Инцидент с ТЦК и травмой пенсионерки в Харькове привлек внимание полиции
Травмированная женщина и военкомы. Фото: скриншот

Обстоятельства инцидента с участием военнослужащих группы оповещения и пожилой жительницы Харькова выясняют правоохранители. Столкновение произошло 8 октября во дворе одного из домов, а видеозапись вскоре появилась в социальных сетях. На опубликованных кадрах видно, как мужчина в военной форме отталкивает женщину, которая падает на тротуар.

По сообщениям очевидцев, пенсионерка получила переломы шейки бедра и ключицы, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на местные СМИ.

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В областном ТЦК заявили, что военный пытался защититься во время конфликта.По предварительной информации, женщина вмешалась в столкновение между гражданскими и военнослужащими. В Харьковском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки утверждают, что один из мужчин вел себя агрессивно и напал на участников группы оповещения. После этого военнослужащий оттолкнул женщину, оказавшуюся рядом с конфликтом. В ведомстве подчеркнули, что обстоятельства произошедшего проверяет руководство учреждения.

Что известно о действиях полиции

Правоохранители начали уголовное производство по факту причинения телесных повреждений. Следствию предстоит установить, как развивался конфликт, при каких обстоятельствах женщина упала и насколько правомерными были действия участников столкновения. Также проверяется информация о характере полученных ею травм. До завершения расследования окончательные выводы о виновности конкретных лиц делать преждевременно.

В ТЦК заявили, что военнослужащий действовал в рамках самообороны. Эта позиция отражает версию ведомства, однако сама по себе не определяет правовую оценку произошедшего. Ее должны дать правоохранительные органы на основании собранных доказательств, показаний участников и других материалов дела.

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Расследование должно прояснить обстоятельства инцидента и определить, есть ли основания для привлечения кого-либо из участников к ответственности. Пока уголовное производство продолжается, а окончательная квалификация действий участников зависит от результатов следственных действий.

Ранее Новини.LIVE привели рекомендации ТЦК относительно того, про что военнообязанные не должны забывать во время переезда.  

Также Новини.LIVE сообщали, что делать в случае появления розыска в "Резерве+" у граждан, у которых уже есть отсрочка. 

Харьков мобилизация ТЦК и СП военнообязанные военно-учетный документ
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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