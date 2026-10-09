Инцидент с ТЦК и травмой пенсионерки в Харькове привлек внимание полиции

Травмированная женщина и военкомы. Фото: скриншот

Обстоятельства инцидента с участием военнослужащих группы оповещения и пожилой жительницы Харькова выясняют правоохранители. Столкновение произошло 8 октября во дворе одного из домов, а видеозапись вскоре появилась в социальных сетях. На опубликованных кадрах видно, как мужчина в военной форме отталкивает женщину, которая падает на тротуар.

По сообщениям очевидцев, пенсионерка получила переломы шейки бедра и ключицы, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на местные СМИ.

Реклама

В областном ТЦК заявили, что военный пытался защититься во время конфликта.По предварительной информации, женщина вмешалась в столкновение между гражданскими и военнослужащими. В Харьковском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки утверждают, что один из мужчин вел себя агрессивно и напал на участников группы оповещения. После этого военнослужащий оттолкнул женщину, оказавшуюся рядом с конфликтом. В ведомстве подчеркнули, что обстоятельства произошедшего проверяет руководство учреждения.

Что известно о действиях полиции

Правоохранители начали уголовное производство по факту причинения телесных повреждений. Следствию предстоит установить, как развивался конфликт, при каких обстоятельствах женщина упала и насколько правомерными были действия участников столкновения. Также проверяется информация о характере полученных ею травм. До завершения расследования окончательные выводы о виновности конкретных лиц делать преждевременно.

В ТЦК заявили, что военнослужащий действовал в рамках самообороны. Эта позиция отражает версию ведомства, однако сама по себе не определяет правовую оценку произошедшего. Ее должны дать правоохранительные органы на основании собранных доказательств, показаний участников и других материалов дела.

Читайте также:

Расследование должно прояснить обстоятельства инцидента и определить, есть ли основания для привлечения кого-либо из участников к ответственности. Пока уголовное производство продолжается, а окончательная квалификация действий участников зависит от результатов следственных действий.

Ранее Новини.LIVE привели рекомендации ТЦК относительно того, про что военнообязанные не должны забывать во время переезда.

Также Новини.LIVE сообщали, что делать в случае появления розыска в "Резерве+" у граждан, у которых уже есть отсрочка.