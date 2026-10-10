Проверка ТЦК в укрытии: что говорит закон во время тревоги

Указатель в направлении укрытия. Фото: Суспільне Житомир

Нахождение человека в укрытии во время воздушной тревоги само по себе не запрещает представителям ТЦК и СП проверять военно-учетные документы. Действующие правила не содержат отдельного запрета на такие проверки в защитных сооружениях. При этом военкомы не должны препятствовать гражданам добраться до укрытия после объявления тревоги.

Проверка должна проводиться с учетом требований безопасности, и ключевое значение имеют конкретные обстоятельства и место проведения мероприятия, сообщает портал Новини.LIVE.

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Что предусматривают правила

Постановление Кабмина №560 позволяет уполномоченным представителям ТЦК и СП проверять военно-учетные документы у мужчин от 18 до 60 лет в общественных местах, зданиях и сооружениях, местах массового скопления людей и на блокпостах. Отдельного исключения для укрытий во время воздушной тревоги документ не устанавливает. Перед проверкой военком должен назвать свои данные, должность и предъявить служебное удостоверение.

При этом воздушная тревога не дает сотрудникам ТЦК права препятствовать человеку в поиске безопасного места. Если гражданин направляется в укрытие, создание препятствий для такого движения не предусмотрено действующими правилами. Уже после того, как человек находится в защитном сооружении, сама тревога не прекращает действие норм о проверке военно-учетных документов.

Что может произойти после проверки

Во время проверки сведения военно-учетного документа сопоставляются с информацией Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. При выявлении нарушения правил воинского учета или несоответствия данных человеку могут вручить повестку. Ее назначение зависит от конкретной ситуации и может быть связано с уточнением учетных сведений, постановкой на воинский учет или прохождением медицинского осмотра.

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Утверждение о полном запрете проверок ТЦК в укрытиях во время воздушной тревоги не соответствует действующим правилам. Одновременно сама проверка не должна создавать препятствий для обеспечения безопасности граждан. Вопрос о законности конкретных действий зависит от полномочий представителей ТЦК, места проведения проверки и обстоятельств ситуации.

Напомним, Новини.LIVE также сообщали о том, что говорит закон по поводу съемки действий сотрудников ТЦК во время оповещения граждан.

Ранее Новини.LIVE писали о том, что в некоторых случаях военнообязанные граждане могут оспорить штраф ТЦК, который отображается в приложении "Резерв+".