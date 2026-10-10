Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Можно ли ТЦК проверять документы в укрытии во время тревоги

Можно ли ТЦК проверять документы в укрытии во время тревоги

Ua ru
10 октября 2026 06:33
Проверка ТЦК в укрытии: что говорит закон во время тревоги
Указатель в направлении укрытия. Фото: Суспільне Житомир

Нахождение человека в укрытии во время воздушной тревоги само по себе не запрещает представителям ТЦК и СП проверять военно-учетные документы. Действующие правила не содержат отдельного запрета на такие проверки в защитных сооружениях. При этом военкомы не должны препятствовать гражданам добраться до укрытия после объявления тревоги.

Проверка должна проводиться с учетом требований безопасности, и ключевое значение имеют конкретные обстоятельства и место проведения мероприятия, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама

Что предусматривают правила

Постановление Кабмина №560 позволяет уполномоченным представителям ТЦК и СП проверять военно-учетные документы у мужчин от 18 до 60 лет в общественных местах, зданиях и сооружениях, местах массового скопления людей и на блокпостах. Отдельного исключения для укрытий во время воздушной тревоги документ не устанавливает. Перед проверкой военком должен назвать свои данные, должность и предъявить служебное удостоверение.

При этом воздушная тревога не дает сотрудникам ТЦК права препятствовать человеку в поиске безопасного места. Если гражданин направляется в укрытие, создание препятствий для такого движения не предусмотрено действующими правилами. Уже после того, как человек находится в защитном сооружении, сама тревога не прекращает действие норм о проверке военно-учетных документов.

Что может произойти после проверки

Во время проверки сведения военно-учетного документа сопоставляются с информацией Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. При выявлении нарушения правил воинского учета или несоответствия данных человеку могут вручить повестку. Ее назначение зависит от конкретной ситуации и может быть связано с уточнением учетных сведений, постановкой на воинский учет или прохождением медицинского осмотра.

Читайте также:

Утверждение о полном запрете проверок ТЦК в укрытиях во время воздушной тревоги не соответствует действующим правилам. Одновременно сама проверка не должна создавать препятствий для обеспечения безопасности граждан. Вопрос о законности конкретных действий зависит от полномочий представителей ТЦК, места проведения проверки и обстоятельств ситуации.

Напомним, Новини.LIVE также сообщали о том, что говорит закон по поводу съемки действий сотрудников ТЦК во время оповещения граждан. 

Ранее Новини.LIVE писали о том, что в некоторых случаях военнообязанные граждане могут оспорить штраф ТЦК, который отображается в приложении "Резерв+". 

воздушная тревога война в Украине ТЦК и СП укрытия военно-учетный документ
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации