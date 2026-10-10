Перевірка ТЦК у сховищі: що передбачає закон під час тривоги

Вказівник у напрямку укриття. Фото: "Суспільне Житомир"

Перебування людини в укритті під час повітряної тривоги саме по собі не забороняє представникам ТЦК та СП перевіряти військово-облікові документи. Чинні правила не містять окремої заборони на такі перевірки в захисних спорудах. При цьому військові комісари не повинні перешкоджати громадянам дістатися до укриття після оголошення тривоги.

Перевірка має проводитися з урахуванням вимог безпеки, а ключове значення мають конкретні обставини та місце проведення заходу, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Що передбачають правила

Постанова Кабміну № 560 дозволяє уповноваженим представникам ТЦК та СП перевіряти військово-облікові документи у чоловіків віком від 18 до 60 років у громадських місцях, будівлях і спорудах, місцях масового скупчення людей та на блокпостах. Окремого винятку для укриттів під час повітряної тривоги документ не встановлює. Перед перевіркою військовий комісар повинен назвати свої дані, посаду та пред’явити службове посвідчення.

При цьому повітряна тривога не дає співробітникам ТЦК права перешкоджати людині у пошуку безпечного місця. Якщо громадянин прямує до укриття, створення перешкод для такого переміщення не передбачено чинними правилами. Вже після того, як людина перебуває в захисній споруді, сама тривога не припиняє дії норм щодо перевірки військово-реєстраційних документів.

Що може статися після перевірки

Під час перевірки відомості військово-облікового документа зіставляються з інформацією Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. У разі виявлення порушення правил військового обліку або невідповідності даних особі можуть вручити повістку. Її призначення залежить від конкретної ситуації та може бути пов’язане з уточненням облікових відомостей, постановкою на військовий облік або проходженням медичного огляду.

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Твердження про повну заборону перевірок ТЦК у сховищах під час повітряної тривоги не відповідає чинним правилам. Водночас сама перевірка не повинна створювати перешкод для забезпечення безпеки громадян. Питання про законність конкретних дій залежить від повноважень представників ТЦК, місця проведення перевірки та обставин ситуації.

Нагадаємо, Новини.LIVE також повідомляли про те, що говорить закон щодо зйомки дій співробітників ТЦК під час оповіщення громадян.

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