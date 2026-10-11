Відстрочка в Резерв+ не подовжилася: що потрібно зробити

Перевірка документів в Україні. Ілюстративне фото

Відсутність повідомлення про автоматичне продовження відстрочки в "Резерв+" не завжди означає, що особа втратила право на звільнення від призову. Для продовження система має підтвердити збереження відповідної підстави за даними державних реєстрів. Якщо відомості відсутні, застаріли або містять помилки, автоматична процедура може не спрацювати. У такій ситуації важливо перевірити актуальний статус відстрочки та з’ясувати, яких даних бракує.

При цьому розраховувати на продовження лише тому, що підстава, як і раніше, існує, не варто — необхідно переконатися, що процедура дійсно завершена, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Чому продовження може не відбутися

Однією з причин можуть бути розбіжності в державних базах даних, наприклад, помилки в персональних відомостях або відсутність підтвердження обставин, що дають право на відстрочку. Важливе значення має й вид підстави: автоматичне продовження передбачено не для всіх випадків. Тому відсутність нового терміну в додатку вимагає перевірки, а не припущення, що відстрочка продовжена або остаточно втрачена.

Як перевірити відомості та оформити відстрочку

Якщо повідомлення не з’явилося, слід відкритивійськово-реєстраційний документ у "Резерв+" і перевірити статус, що відображається. Коли право на відстрочку зберігається, але система не може підтвердити його автоматично, можна звернутися до ЦНАП і подати необхідні документи. Якщо проблема спричинена помилками в реєстрах, потрібно уточнити або виправити відповідні відомості. ЦНАП приймає документи, тоді як рішення щодо відстрочки ухвалюється в установленому порядку уповноваженими органами.

На що звернути увагу перед закінченням терміну

Автоматичне продовження залежить від конкретної підстави та підтвердження необхідних відомостей, тому відсутність повідомлення не можна ігнорувати. Військовозобов’язаному важливо перевірити статус документа, актуальність персональних даних та наявність підтверджень права на відстрочку. Якщо продовження не відображається в додатку, краще своєчасно з’ясувати причину та вжити необхідних заходів, не покладаючись на автоматичне оновлення.

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