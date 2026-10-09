Відстрочка від мобілізації: коли позначка про розшук залишається активною

Система "Резерв+" взаємодіє з реєстром "Оберіг". Фото: УНІАН

Одночасне відображення відстрочки від мобілізації та позначки про розшук у додатку "Резерв+" не обов’язково свідчить про помилку системи. Ці статуси відображають різні обставини: відстрочка підтверджує наявність відповідної підстави для непризову, а розшук може бути пов’язаний із порушенням правил військового обліку. У Міністерстві оборони України пояснюють, що чинна відстрочка не скасовує обов’язків військовозобов’язаного щодо дотримання правил обліку.

У разі появи обох повідомлень важливо з’ясувати, на якій підставі внесено позначку про розшук, адже сама її наявність не означає автоматичного скасування відстрочки, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Судово-юридичну газету".

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Чому з’являється відмітка про розшук

Повідомлення може з’явитися після того, як територіальний центр комплектування зафіксував ймовірне порушення правил військового облікута звернувся до поліції для доставки особи з метою оформлення адміністративних матеріалів. У такому випадку відмітка про розшук та інформація про відстрочку існують незалежно одна від одної. Навіть за наявності законних підстав для відстрочки питання можливого порушення правил обліку вимагає окремого розгляду.

Чи може поліція доставити особу до ТЦК

Законодавство передбачає можливість адміністративного затримання та доставки до ТЦК у встановлених випадках, зокрема за наявності відповідних відомостей про розшук у базах МВС. Наявність відстрочки сама по собі не виключає таких дій, якщо для них є передбачені законом підстави. При цьому законність конкретних дій залежить від обставин ситуації та дотримання встановленої процедури.

Якщо особа вважає, що відмітка з’явилася помилково, їй слід звернутися до ТЦК та СП, де вона перебуває на військовому обліку. Там можна з’ясувати причину внесення відомостей та порядок виправлення даних, якщо для цього є підстави. Перед зверненням варто перевірити інформацію в електронному військово-реєстраційному документі та підготувати документи, що підтверджують актуальний статус.

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Відстрочка та відмітка про розшук у "Резерв+" не виключають одна одну, оскільки стосуються різних правових питань. Вона стосується права на непризов, а розшук може бути пов’язаний із необхідністю врегулювати питання військового обліку. Щоб розібратися в ситуації, необхідно з’ясувати причину появи повідомлення та, за необхідності, звернутися до відповідного ТЦК.

Нагадаємо, Новини.LIVE також писали про те, що робити, якщо ТЦК оголосив військовозобов’язаного громадянина з відстрочкою у розшук із заявою до Нацполіції.

Також Новини.LIVE повідомляли, про що українським чоловікам не можна забувати під час переїзду, щоб не мати проблем із представниками ТЦК.