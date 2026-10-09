Отсрочка от мобилизации: когда отметка о розыске остается активной

Взаимодействиет "Резерв+" в реестром "Оберіг". Фото: УНИАН

Одновременное отображение отсрочки от мобилизации и отметки о розыске в приложении "Резерв+" не обязательно свидетельствует об ошибке системы. Эти статусы отражают разные обстоятельства: отсрочка подтверждает наличие соответствующего основания для непризыва, а розыск может быть связан с нарушением правил воинского учета. В Министерстве обороны Украины объясняют, что действующая отсрочка не отменяет обязанностей военнообязанного по соблюдению правил учета.

При появлении обоих уведомлений важно выяснить, на каком основании внесена отметка о розыске, ведь само ее наличие не означает автоматической отмены отсрочки, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

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Почему появляется отметка о розыске

Сообщение может возникнуть после того, как территориальный центр комплектования зафиксировал предполагаемое нарушение правил воинского учета и обратился в полицию для доставления человека с целью оформления административных материалов. В таком случае отметка о розыске и информация об отсрочке существуют независимо друг от друга. Даже при наличии законных оснований для отсрочки вопрос возможного нарушения учетных правил требует отдельного рассмотрения.

Может ли полиция доставить человека в ТЦК

Законодательство предусматривает возможность административного задержания и доставления в ТЦК в установленных случаях, в том числе при наличии соответствующих сведений о розыске в базах МВД. Наличие отсрочки само по себе не исключает таких действий, если для них имеются предусмотренные законом основания. При этом законность конкретных действий зависит от обстоятельств ситуации и соблюдения установленной процедуры.

Если человек считает, что отметка появилась ошибочно, ему следует обратиться в ТЦК и СП, где он состоит на воинском учете. Там можно выяснить причину внесения сведений и порядок исправления данных, если для этого есть основания. Перед обращением стоит проверить информацию в электронном военно-учетном документе и подготовить документы, подтверждающие актуальный статус.

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Отсрочка и отметка о розыске в "Резерв+" не исключают друг друга, поскольку относятся к разным правовым вопросам. Она касается права на непризыв, а розыск может быть связан с необходимостью урегулировать вопрос воинского учета. Дабы разобраться в ситуации, необходимо установить причину появления уведомления и при необходимости обратиться в соответствующий ТЦК.

Напомним, Новини.LIVE также писали о том, что делать, если ТЦК объявил военнообязанного гражданина с отсрочкой в розыск с заявлением в Нацполицию.

Также Новини.LIVE сообщали, о чем украинским мужчинам нельзя забывать при переезде, чтобы не получить проблемы с представителями ТЦК.