Лубинец объяснил, могут ли представители ТЦК вламываться в чужие дома

Следователь во время работы. Фото: Нацполиция Украины

Вопрос соблюдения права на неприкосновенность жилья во время мобилизационных мероприятий вновь оказался в центре внимания после сообщений о возможных нарушениях в регионах Украины. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец напомнил, что необходимость вручить повестку не дает представителям территориальных центров комплектования права беспрепятственно заходить в дом или квартиру. Само присутствие полицейских также не является достаточным основанием для проникновения.

Полномочия всех участников таких мероприятий ограничены законом, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Дмитрия Лубинца.

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Что говорит закон о неприкосновенности жилья

Сообщения о возможных нарушениях должны получать надлежащую правовую оценку. Статья 30 Конституции Украины гарантирует неприкосновенность жилища. Проникновение в него, как правило, допускается на основании мотивированного судебного решения, а исключения предусмотрены законом для отдельных неотложных случаев. Вручение повестки само по себе не относится к основаниям, позволяющим входить в жилье без согласия владельца. Наличие рядом сотрудников полиции также не отменяет требований законодательства.

На какие случаи обратил внимание омбудсман

Дмитрий Лубинец сообщил о жалобах на возможные нарушения во время мобилизационных мероприятий в разных областях страны. В частности, он упомянул ситуации, о которых стало известно в Хмельницкой и Черкасской областях. Омбудсман считает, что повторение подобных сообщений требует внимания и проверки. При этом обстоятельства каждого отдельного инцидента должны устанавливаться на основании фактов и собранных материалов.

Лубинец подчеркнул, что проведение мобилизации не освобождает должностных лиц от обязанности соблюдать права граждан. Видеозаписи, обращения людей и результаты мониторинговых визитов могут использоваться для проверки обстоятельств возможных нарушений. Окончательные выводы о законности конкретных действий должны основываться на результатах проверки и требованиях законодательства.

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Омбудсман также выступил за надлежащую реакцию на сообщения о возможном незаконном проникновении в жилье. Правовая оценка должна учитывать действия каждого участника и наличие законных оснований для входа в помещение. Сам факт проведения мобилизационных мероприятий не отменяет конституционных гарантий неприкосновенности жилища.

Напомним, Новини.LIVE сообщали о том, с какими проблемами могут столкнуться военнообязанные мужчины при возвращении в Украину из-за границы.

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