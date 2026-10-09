Лубінець пояснив, чи можуть представники ТЦК вдиратися до чужих будинків

Слідчий під час роботи. Фото: Національна поліція України

Питання дотримання права на недоторканність житла під час мобілізаційних заходів знову опинилося в центрі уваги після повідомлень про можливі порушення в регіонах України. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець нагадав, що необхідність вручити повістку не дає представникам територіальних центрів комплектування права безперешкодно заходити в будинок або квартиру. Сама присутність поліцейських також не є достатньою підставою для проникнення.

Повноваження всіх учасників таких заходів обмежені законом, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Дмитра Лубінця.

Реклама

Що говорить закон про недоторканність житла

Повідомлення про можливі порушення повинні отримувати належну правову оцінку. Стаття 30 Конституції України гарантує недоторканність житла. Проникнення до нього, як правило, допускається на підставі обґрунтованого судового рішення, а винятки передбачені законом для окремих невідкладних випадків. Вручення повістки саме по собі не належить до підстав, що дозволяють заходити до житла без згоди власника. Присутність поруч співробітників поліції також не скасовує вимог законодавства.

На які випадки звернув увагу омбудсмен

Дмитро Лубінець повідомив про скарги на можливі порушення під час мобілізаційних заходів у різних областях країни. Зокрема, він згадав ситуації, про які стало відомо у Хмельницькій та Черкаській областях. Омбудсмен вважає, що повторення подібних повідомлень вимагає уваги та перевірки. При цьому обставини кожного окремого інциденту мають встановлюватися на підставі фактів та зібраних матеріалів.

Лубінець наголосив, що проведення мобілізації не звільняє посадових осіб від обов’язку дотримуватися прав громадян. Відеозаписи, звернення людей та результати моніторингових візитів можуть використовуватися для перевірки обставин можливих порушень. Остаточні висновки щодо законності конкретних дій мають ґрунтуватися на результатах перевірки та вимогах законодавства.

Читайте також:

Омбудсмен також виступив за належну реакцію на повідомлення про можливе незаконне проникнення до житла. Правова оцінка має враховувати дії кожного учасника та наявність законних підстав для входу до приміщення. Сам факт проведення мобілізаційних заходів не скасовує конституційних гарантій недоторканності житла.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли про те, з якими проблемами можуть зіткнутися військовозобов’язані чоловіки під час повернення в Україну з-за кордону.

Також Новини.LIVE писали про те, що необхідно вказати у запиті до ТЦК при зміні місця проживання або прописки, а також як це зробити в електронному вигляді.