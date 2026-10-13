В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об изменении правил доставки людей в ТЦК

Полицейские задерживают мужчину. Фото: Нацполиция Украины

12 октября в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект № 16139, касающийся задержания и доставки граждан в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Автором документа является народный депутат Георгий Мазурашу. Текст предложенных изменений пока не обнародован.

Об этом со ссылкой на карточку законопроекта сообщает Новини.LIVE.

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Что известно о законопроекте № 16139

Документ касается административного задержания и доставки граждан в ТЦК и СП. В карточке Верховной Рады его отнесли к рубрике «Правовая политика».

Пока что парламент лишь зарегистрировал законопроект и передал его на рассмотрение руководству. Текст документа и конкретные предложения по изменению правил задержания и доставки граждан пока недоступны.

Изменятся ли правила доставки в ТЦК

По состоянию на 12 октября законопроект №16139 не принят, поэтому он не изменяет действующие правила. Закон вступит в силу, если соответствующее решение поддержат парламентарии.

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В настоящее время доставлять людей в военкоматы могут полицейские. Сотрудники ТЦК и СП таких полномочий не имеют.

"Органы и подразделения, входящие в систему полиции, участвуют в проведении мероприятий по оповещению военнообязанных и резервистов совместно с представителями ТЦК и СП, а также осуществляют административное задержание и доставку в эти центры и органы призывников, военнообязанных и резервистов, совершивших административные правонарушения", — говорится в статье 24 Закона Украины "О Национальной полиции".

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на "Судебно-юридическую газету" писал, что в розыск могут объявить даже того, кто имеет отсрочку. Такое происходит, если Нацполиция получила от ТЦК запрос о доставке человека в военкомат для оформления административных материалов. Причиной розыска обычно является нарушение воинского учета.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца писал, что сотрудники ТЦК не имеют права без разрешения проникать в чужие дома. В Конституции Украины есть статья о неприкосновенности жилища. Если представители военкомата самовольно проникают на частную территорию — это нарушение.