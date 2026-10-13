У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про зміну правил доставлення людей до ТЦК

До Верховної Ради подали документ про доставлення людей до ТЦК
У Верховній Раді 12 жовтня зареєстрували законопроєкт №16139, який стосується затримання та доставлення громадян до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Автором документа є народний депутат Георгій Мазурашу. Текст запропонованих змін ще не оприлюднили.
Про це з посиланням на картку законопроєкту передає Новини.LIVE.
Що відомо про законопроєкт №16139
Документ стосується адміністративного затримання та доставлення громадян до ТЦК та СП. У картці Верховної Ради його віднесли до рубрики "Правова політика".
Поки що парламент лише зареєстрував законопроєкт і передав його на розгляд керівництву. Текст документа та конкретні пропозиції щодо зміни правил затримання й доставлення громадян наразі недоступні.
Чи зміняться правила доставлення до ТЦК
Станом на 12 жовтня законопроєкт №16139 не ухвалили, тож він не змінює чинних правил. Закон почне діяти, якщо відповідне рішення підтримають парламентарі.
Наразі доставляти людей до військкоматів можуть поліцейські. Працівники ТЦК та СП таких повноважень не мають.
"Органи та підрозділи, що входять до системи поліції, беруть участь у здійсненні заходів щодо оповіщення військовозобов’язаних та резервістів спільно із представниками ТЦК та СП, а також здійснюють адміністративне затримання та доставлення до цих центрів та органів призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які вчинили адміністративні правопорушення", — йдеться у 24 статті Закону України "Про Національну поліцію".
Раніше Новини.LIVE з посиланням на "Судово-юридичну газету" писав, що оголосити в розшук можуть навіть того, хто має відстрочку. Таке стається, якщо Нацполіція отримала від ТЦК запит про доставлення людини до військкомату для оформлення адміністративних матеріалів. Причиною розшуку зазвичай є порушення військового обліку.
Також Новини.LIVE з посиланням на Уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитра Лубінця писав, що працівники ТЦК не мають права без дозволу проникати в чужі будинки. У Конституції України є стаття про недоторканність житла. Якщо представники військкомату самовільно проникають на приватну територію — це порушення.