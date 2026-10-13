У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про зміну правил доставлення людей до ТЦК

Поліцейські затримують чоловіка. Фото: Нацполіція України

У Верховній Раді 12 жовтня зареєстрували законопроєкт №16139, який стосується затримання та доставлення громадян до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Автором документа є народний депутат Георгій Мазурашу. Текст запропонованих змін ще не оприлюднили.

Про це з посиланням на картку законопроєкту передає Новини.LIVE.

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Що відомо про законопроєкт №16139

Документ стосується адміністративного затримання та доставлення громадян до ТЦК та СП. У картці Верховної Ради його віднесли до рубрики "Правова політика".

Поки що парламент лише зареєстрував законопроєкт і передав його на розгляд керівництву. Текст документа та конкретні пропозиції щодо зміни правил затримання й доставлення громадян наразі недоступні.

Чи зміняться правила доставлення до ТЦК

Станом на 12 жовтня законопроєкт №16139 не ухвалили, тож він не змінює чинних правил. Закон почне діяти, якщо відповідне рішення підтримають парламентарі.

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Наразі доставляти людей до військкоматів можуть поліцейські. Працівники ТЦК та СП таких повноважень не мають.

"Органи та підрозділи, що входять до системи поліції, беруть участь у здійсненні заходів щодо оповіщення військовозобов’язаних та резервістів спільно із представниками ТЦК та СП, а також здійснюють адміністративне затримання та доставлення до цих центрів та органів призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які вчинили адміністративні правопорушення", — йдеться у 24 статті Закону України "Про Національну поліцію".

Раніше Новини.LIVE з посиланням на "Судово-юридичну газету" писав, що оголосити в розшук можуть навіть того, хто має відстрочку. Таке стається, якщо Нацполіція отримала від ТЦК запит про доставлення людини до військкомату для оформлення адміністративних матеріалів. Причиною розшуку зазвичай є порушення військового обліку.

Також Новини.LIVE з посиланням на Уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитра Лубінця писав, що працівники ТЦК не мають права без дозволу проникати в чужі будинки. У Конституції України є стаття про недоторканність житла. Якщо представники військкомату самовільно проникають на приватну територію — це порушення.