Мобилизация до 25 лет: что известно о новых инициативах

Молодые военнослужащие. Фото: "Армія Inform"

Вопрос о возможном привлечении к мобилизации украинцев младше 25 лет продолжает обсуждаться, однако общего решения о снижении возрастного порога пока не принято. По действующим правилам мобилизации на общих основаниях подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет при отсутствии законных оснований для отсрочки. Для граждан от 18 до 24 лет предусмотрены отдельные условия прохождения военной службы, включая возможность добровольного заключения контракта.

Заявления о возможных изменениях необходимо отличать от норм, которые уже вступили в силу, сообщает портал Новини.LIVE.

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Какие инициативы рассматривают депутаты

В Верховной Раде зарегистрированы законодательные инициативы, затрагивающие вопросы военной службы и прав граждан младше 25 лет. Они предусматривают различные изменения, в том числе касающиеся условий призыва и гарантий для отдельных категорий молодых военнослужащих. Однако регистрация документа еще не означает принятия закона: сначала он должен пройти установленную парламентскую процедуру.

По состоянию на октябрь 2026 года мужчины младше 25 лет в общем случае не подлежат мобилизации на тех же основаниях, что и военнообязанные старших возрастных категорий. Вместе с тем законодательство предусматривает отдельные ситуации, когда правовой статус человека может отличаться в зависимости от прохождения военной службы и других обстоятельств.

Если соответствующие нормы изменят, конкретные условия будут зависеть от окончательного текста принятого закона. До этого молодым украинцам следует ориентироваться на действующее законодательство, а не на предположения о возможном снижении возраста.

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