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Главная ТЦК В Резерв+ появился штраф: как его убрать

В Резерв+ появился штраф: как его убрать

Ua ru
11 октября 2026 00:33
В каких случаях ТЦК может передать данные человека в полицию
Санкции против гражданина Украины. Фото иллюстративное

Появление красного уведомления в приложении "Резерв+" может означать, что территориальный центр комплектования инициировал обращение в Национальную полицию из-за предполагаемого нарушения правил воинского учета. В такой ситуации сведения о человеке передаются для решения вопроса о его доставлении в ТЦК и оформления административных материалов. При этом уведомление не является доказательством виновности и само по себе не означает, что человека уже оштрафовали.

Приложение отображает информацию из государственного реестра "Оберіг", а не устанавливает нарушение самостоятельно, сообщает портал Новини.LIVE

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Из-за чего могут объявить розыск

Основанием может стать зафиксированное нарушение правил воинского учета, например неявка по надлежащим образом врученной повестке без уважительной причины. Однако по одному уведомлению нельзя определить все обстоятельства конкретного случая. Чтобы получить разъяснения, следует обратиться в соответствующий ТЦК и СП и проверить актуальность учетных сведений.

Как убрать отметку и оспорить сведения

Если уведомление связано с нарушением, за которое предусмотрен административный штраф, в отдельных случаях его можно оплатить через "Резерв+". Если человек не согласен с основанием для розыска или уже выполнил необходимые требования, ему следует обратиться в ТЦК и СП, приложив подтверждающие документы. Оплата штрафа не отменяет обязанности соблюдать правила воинского учета.

Когда возможно доставление в ТЦК

При наличии предусмотренных законом оснований и соответствующих сведений в базах МВД полиция может осуществить административное задержание и доставление человека в ТЦК для оформления материалов. Такая процедура не означает автоматического признания виновным: обстоятельства нарушения и законность действий должностных лиц оцениваются отдельно. Если гражданин считает решение неправомерным, он вправе обжаловать его в установленном порядке. 

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Напомним, Новини.LIVE сообщал о возможных проблемах, с которыми могут столкнуться военнообязанные граждане при возвращении в Украину из-за границы. 

Также Новини.LIVE писали, что надо делать, когда ТЦК объявил военнообязанного гражданина в розыск, хотя не должен был делать этого из-за действующей отсрочки. 

штрафы мобилизация ТЦК и СП военно-учетный документ Резерв+
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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