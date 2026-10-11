У яких випадках ТЦК може передати дані особи до поліції

Санкції проти громадянина України. Ілюстративне фото

Поява червоного повідомлення в додатку "Резерв+" може означати, що територіальний центр комплектування ініціював звернення до Національної поліції через ймовірне порушення правил військового обліку. У такій ситуації відомості про особу передаються для вирішення питання щодо її доставки до ТЦК та оформлення адміністративних матеріалів. При цьому повідомлення не є доказом вини і саме по собі не означає, що особу вже оштрафували.

Додаток відображає інформацію з державного реєстру "Оберіг", а не встановлює порушення самостійно, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Через що можуть оголосити розшук

Підставою може стати зафіксоване порушення правил військового обліку, наприклад, неявка за належним чином врученою повісткою без поважної причини. Однак за одним повідомленням неможливо визначити всі обставини конкретного випадку. Щоб отримати роз’яснення, слід звернутися до відповідного ТЦК та СП і перевірити актуальність облікових даних.

Як зняти відмітку та оскаржити відомості

Якщо повідомлення пов’язане з порушенням, за яке передбачено адміністративний штраф, в окремих випадках його можна сплатити через "Резерв+". Якщо особа не згодна з підставою для розшуку або вже виконала необхідні вимоги, їй слід звернутися до ТЦК та СП, додавши підтверджуючі документи. Сплата штрафу не скасовує обов’язку дотримуватися правил військового обліку.

Коли можливе доставлення до ТЦК

За наявності передбачених законом підстав та відповідних відомостей у базах МВС поліція може здійснити адміністративне затримання та доставку особи до ТЦК для оформлення матеріалів. Така процедура не означає автоматичного визнання винним: обставини порушення та законність дій посадових осіб оцінюються окремо. Якщо громадянин вважає рішення неправомірним, він має право оскаржити його в установленому порядку.

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