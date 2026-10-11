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Главная ТЦК Ради статистики: схема фиктивной мобилизации в ТЦК

Ради статистики: схема фиктивной мобилизации в ТЦК

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11 октября 2026 07:40
В реестре "Оберег" обнаружили недостоверные данные о призыве харьковчан
Правоохранители с подозреваемым. Фото: Прокуратура Украины

В Харькове бывшему начальнику РТЦК и его заместителю объявили о подозрении из-за ложных данных о мобилизации более двух десятков военнообязанных. В реестр "Оберег" попала информация о призыве людей, которые фактически не проходили военную службу. Таким образом фигуранты завышали показатели выполнения мобилизационного плана.

Об этом 7 октября сообщила Специализированная прокуратура Восточного региона, передает Новини.LIVE.

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Фиктивная мобилизация ради статистики

В октябре–декабре прошлого года начальник одного из районных ТЦК и СП Харькова вместе со своим заместителем — начальником отдела рекрутинга и комплектования — вносил в систему "Оберег" ложные сведения о мобилизации и зачислении военнообязанных в воинские части. Граждан, данные которых оказались в реестре, на самом деле не зачисляли в списки личного состава воинских частей, не обеспечивали всем необходимым для службы и не назначали на соответствующие должности. Таким образом "мобилизовали" 21 человека.

Обоих мужчин подозревают в несанкционированном изменении информации в автоматизированной системе (ч. 1 и ч. 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины). По версии следствия, дельцы действовали по предварительному сговору, а ложные данные вносили люди, у которых был доступ к системе.

Подозреваемым назначили залог: бывшему начальнику РТЦК и СП — 266 тысяч 240 гривен, а его заместителю — 99 тысяч 840 гривен. В случае уплаты этих средств мужчины во время досудебного расследования будут находиться на свободе.

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца сообщал, какие полномочиями есть у сотрудников ТЦК и СП. Представители военкомата могут проверять военно-учетные документы, вручать повестки и направлять на ВВК. А вот применять физическую силу, угрожать и отбирать у военнообязанных вещи они не имеют права.

Также Новини.LIVE со ссылкой на УНІАН писал, что тем, кого доставили в ТЦК, не стоит подписывать документы, не ознакомившись с ними. Если представители военкомата действуют незаконно, можно обратиться за помощью. Речь идет не только об адвокате, но и о жалобе в Минобороны или Генштаб.

Харьков мобилизация ТЦК и СП военнообязанные реестр Оберіг
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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