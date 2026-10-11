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Головна ТЦК Заради статистики: схема фіктивної мобілізації у ТЦК

Заради статистики: схема фіктивної мобілізації у ТЦК

Ua ru
11 жовтня 2026 07:40
У реєстрі "Оберіг" виявили неправдиві дані про призов харків'ян
Правоохоронці з підозрюваним. Фото: Прокуратура України

У Харкові колишньому начальнику РТЦК і його заступнику повідомили про підозру через неправдиві дані про мобілізацію понад двох десятків військовозобов’язаних. До реєстру "Оберіг" потрапила інформація про призов людей, які фактично не проходили військову службу. У такий спосіб фігуранти завищували показники виконання мобілізаційного плану.

Про це 7 жовтня повідомила Спеціалізована прокуратура Східного регіону, передає Новини.LIVE.

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Фіктивна мобілізація заради статистики

У жовтні–грудні минулого року начальник одного з районних ТЦК та СП Харкова разом зі своїм заступником — начальником відділення рекрутингу та комплектування — вносив до системи "Оберіг" неправдиві відомості про мобілізацію та зарахування військовозобов’язаних до військових частин. Громадян, дані яких опинилися в реєстрі, насправді не зараховували до списків особового складу військових частин, не забезпечували всім необхідним для служби та не призначали на відповідні посади. У такий спосіб "мобілізували" 21 людину.

Обох чоловіків підозрюють у несанкціонованій зміні інформації в автоматизованій системі (ч. 1 та ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України). За версією слідства, ділки діяли за попередньою змовою, а неправдиві дані вносили люди, які мали доступ до системи.

Підозрюваним призначили заставу: ексначальнику РТЦК та СП — 266 тисяч 240 гривень, а його заступнику — 99 тисяч 840 гривень. У разі сплати цих коштів чоловіки під час досудового розслідування перебуватимуть на волі.

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Раніше Новини.LIVE з посиланням на Уповноваженого Верховної Ради із прав людини Дмитра Лубінця повідомляв, які повноваження є у працівників ТЦК та СП. Представники військкомату можуть перевіряти військово-облікові документи, вручати повістки та направляти на ВЛК. А от застосовувати фізичну силу, погрожувати та забирати у військовозобов'язаних речі вони не мають права.

Також Новини.LIVE з посиланням на УНІАН писав, що тим, кого доставили до ТЦК, не варто підписувати документи, не ознайомившись із ними. Якщо представники військкомату діють незаконно можна звернутися по допомогу. Йдеться не лише про адвоката, а й про скаргу до Міноборони або Генштабу.

Харків мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані реєстр Оберіг
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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