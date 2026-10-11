У реєстрі "Оберіг" виявили неправдиві дані про призов харків'ян

Правоохоронці з підозрюваним. Фото: Прокуратура України

У Харкові колишньому начальнику РТЦК і його заступнику повідомили про підозру через неправдиві дані про мобілізацію понад двох десятків військовозобов’язаних. До реєстру "Оберіг" потрапила інформація про призов людей, які фактично не проходили військову службу. У такий спосіб фігуранти завищували показники виконання мобілізаційного плану.

Про це 7 жовтня повідомила Спеціалізована прокуратура Східного регіону, передає Новини.LIVE.

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Фіктивна мобілізація заради статистики

У жовтні–грудні минулого року начальник одного з районних ТЦК та СП Харкова разом зі своїм заступником — начальником відділення рекрутингу та комплектування — вносив до системи "Оберіг" неправдиві відомості про мобілізацію та зарахування військовозобов’язаних до військових частин. Громадян, дані яких опинилися в реєстрі, насправді не зараховували до списків особового складу військових частин, не забезпечували всім необхідним для служби та не призначали на відповідні посади. У такий спосіб "мобілізували" 21 людину.

Обох чоловіків підозрюють у несанкціонованій зміні інформації в автоматизованій системі (ч. 1 та ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України). За версією слідства, ділки діяли за попередньою змовою, а неправдиві дані вносили люди, які мали доступ до системи.

Підозрюваним призначили заставу: ексначальнику РТЦК та СП — 266 тисяч 240 гривень, а його заступнику — 99 тисяч 840 гривень. У разі сплати цих коштів чоловіки під час досудового розслідування перебуватимуть на волі.

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