Мобілізація до 25 років: що відомо про нові ініціативи

Молоді військовослужбовці. Фото: "Армія Inform"

Питання щодо можливого залучення до мобілізації українців віком до 25 років продовжує обговорюватися, проте загального рішення про зниження вікового порогу поки що не ухвалено. Згідно з чинними правилами мобілізації, на загальних підставах підлягають мобілізації військовозобов’язані чоловіки віком від 25 до 60 років за відсутності законних підстав для відстрочки. Для громадян віком від 18 до 24 років передбачені окремі умови проходження військової служби, зокрема можливість добровільного укладення контракту.

Заяви про можливі зміни необхідно відрізняти від норм, які вже набрали чинності, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Які ініціативи розглядають депутати

У Верховній Раді зареєстровано законодавчі ініціативи, що стосуються питань військової служби та прав громадян віком до 25 років. Вони передбачають різні зміни, зокрема щодо умов призову та гарантій для окремих категорій молодих військовослужбовців. Однак реєстрація документа ще не означає ухвалення закону: спочатку він має пройти встановлену парламентську процедуру.

Станом на жовтень 2026 року чоловіки віком до 25 років, як правило, не підлягають мобілізації на тих самих підставах, що й військовозобов’язані старших вікових категорій. Разом із тим законодавство передбачає окремі ситуації, коли правовий статус особи може відрізнятися залежно від проходження військової служби та інших обставин.

Якщо відповідні норми зміняться, конкретні умови залежатимуть від остаточного тексту прийнятого закону. До цього молодим українцям слід орієнтуватися на чинне законодавство, а не на припущення щодо можливого зниження віку.

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